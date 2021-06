Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone: "Tra me e Vanessa c’è amore e complicità"

Gossip TV

Massimiliano e Vanessa raccontano come procede la loro storia d'amore dopo la scelta a Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto prosegue a gonfie vele. Uniti e innamorati più che mai, i due ex protagonisti del trono classico hanno rivelato al magazine del dating show di Canale 5 i loro segreti e progetti futuri.

Massimiliano e Vanessa sempre più uniti dopo Uomini e Donne

Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, Massimiliano ha raccontato come procede la sua storia d'amore con Vanessa lontano dalle telecamere: "Stiamo continuando a conoscerci sempre di più, ogni giorno che passa ciò che siamo rappresenta una certezza. Abbiamo vissuto il primo mese insieme facendo una full immersion nella vita l’uno dell’altra. La voglia di continuare a scoprirci cresce sempre di più. [...] Litighiamo pochissimo, più che altro battibecchiamo su cose superficiali. Difendiamo le nostre ragioni, discutiamo, ma dopo un secondo chiediamo scusa e facciamo subito la pace. Tra me e Vanessa c’è amore e complicità".

A fargli eco Vanessa: "Tra di noi le cose vanno benissimo. Siamo sempre impegnati, abbiamo delle giornate piene e ci godiamo ogni momento [...] Tutto questo tempo insieme vissuto senza separarci mi ha reso sempre più convinta della persona che ho accanto, anche se ogni tanto si litiga. Siamo entrambi molto permalosi, quindi questo aspetto così simile del nostro carattere non ci aiuta".

Il segreto del loro amore? La semplicità. "È alla base della nostra relazione" ha rivelato Massimiliano "Siamo due persone alla mano, non indossiamo maschere e non abbiamo grandi pretese. Non siamo due ragazzi che si costruiscono castelli in aria. All’inizio del programma avevo dichiarato di cercare una donna che capisse il senso della famiglia, umile e vera. Non ho mai distolto lo sguardo da questi aspetti ed è stato facile non perdermi e trovare la persona giusta". "Siamo molto trasparenti l’uno con l’altra. Ci ascoltiamo, cerchiamo di capirci. C’è la voglia di conoscere e apprezzare i nostri reciproci pregi e difetti. Dialoghiamo tanto e non abbiamo segreti" ha aggiunto Vanessa.

