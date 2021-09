Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone torna da Eugenia Rigotti? La segnalazione

Gossip TV

Ritorno di fiamma tra Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti? La segnalazione sui protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne con Venssa Spoto, Massimiliano Mollicone ha dichiarato di aver fatto la scelta giusta, certo che con Eugenia Rigotti non sarebbe mai potuto essere amore. Ora, annunciata la rottura con la corteggiatrice toscana, l’ex tronista romano è stato avvistato insieme alla Rigotti e si parla di un ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, Massimiliano e Eugenia fanno coppia?

Massimiliano Mollicone ha fatto un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, scegliendo di uscire dal programma insieme a Vanessa Spoto. La coppia ha fatto sognare, condividendo momenti magici con i fan su Instagram, fino all’improvviso annuncio della rottura. I sostenitori di Massimiliano e Vanessa avevano notato una repentina separazione, dopo mesi trascorsi insieme giorno e notte, ma speravano si trattasse di una mera crisi passeggera. Il Mollicone è tornato al centro dei pettegolezzi, quando Deianira Marzano ha mostrato una segnalazione scottante che riguarda l’ex tronista romano e la corteggiatrice Eugenia Rigotti.

La bella trentina era data come favorita, anche per via della complicità mostrata durante le emozionanti esterne, e rimase molto delusa per la scelta del Mollicone. A distanza di mesi dall’avventura nel dating show di Maria De Filippi, sembra che Massimiliano sia tornato sui suoi passi, raggiungendo Eugenia nella sua città natale.

“Alcune settimane fa ho visto Eugenia e Massimiliano insieme vicino Trento”, questa la segnalazione che riaccende la speranza nel cuore dei fan. La Rigotti ha ribadito più volte di essere felicemente single e di aver intrapreso un percorso personale, volto a darle maggiori sicurezza. Dunque, è plausibile che Massimiliano, che ha fatto uno scivolone su Andrea Nicole, abbia deciso di riallacciare i rapporti con lei e che la Rigotti stia pensando di dare un’altra possibilità al romano.

