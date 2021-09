Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone sulla rottura con Vanessa Spoto: ''Tensioni in famiglia''

Gossip TV

Massimiliano Mollicone racconta la verità sulla rottura con Venssa Spoto dopo Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone, giovane tronista originario della provincia di Roma, ha conquistato il cuore del pubblico di Uomini e Donne con la sua semplicità e allegria contagiosa. Dopo aver scelto di lasciare il programma con Vanessa Spoto, la coppia ha vissuto momenti intensi insieme e sembrava essere destinata a un radioso futuro. Qualcosa, tuttavia, si è rotto e il Mollicone ha annunciato l’addio definitivo a Vanessa. Finalmente, l’ex tronista racconta in modo dettagliato cosa è successo con l’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, la verità di Massimiliano Mollicone su Vanessa Spoto

Dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, che lo ha visto incerto e diviso tra Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti, il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta, lasciando il programma con la bella corteggiatrice toscana. La coppia ha trascorso l’estate insieme, apparendo spesso in foto e video su Instagram e guadagnandosi, così, l’affetto di molti fan del dating show di Maria De Filippi. Dopo mesi di serenità e amore, tuttavia, qualcosa si è rotto e Massimiliano e Vanessa si sono lasciati. Il romano ha raccontato a grandi linee il motivo dell’addio, per poi finire al centro delle indiscrezioni a causa di una segnalazione. Il Mollicone è stato avvistato con Eugenia, sua ex corteggiatrice e non-scelta, suscitando l’indignazione del popolo del web.

Mentre Massimiliano ha spiegato di star frequentando nuove persone ma che non si tratta assolutamente della Rigotti, per la quale comunque nutre pronta stima, sul magazine ufficiale di Uomini e Donne è uscita l’intervista che tutti i fan del tronista stavano aspettando con ansia. Per la prima volta, infatti, il Mollicone racconta i dettagli della rottura con Vanessa, rivelando: “Appena usciti dal programma la nostra storia è andata a mille. Abbiamo vissuto un amore assurdo: lei si è praticamente trasferita a casa mia e stavamo sempre insieme. A un certo punto, però, sono uscito da questa bolla […] Anche la mia famiglia mi vedeva diverso, cambiato, sia con loro che con gli altri. Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all’improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti […] Io e Vanessa avevamo idee diverse su come vivere la vita di coppia. Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarsi, trascorreva intere settimana a casa mia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici […] Quando mi capitava di uscire e lasciarla sola a casa stavo male all’idea che si trovasse senza di me in uno spazio ce non era suo. E ogni volta che le facevo presente queste difficoltò e le dicevo che era opportuno stare un po’ separati mi sembrava non la prendesse bene, come se la stessi lasciando”.

Il Mollicone, poi, ha ammesso di non aver retto dei ritmi di coppia che non si adattano bene alla giovane età e al suo desiderio di costruirsi un futuro e una carriera: “Questi ritmi di coppia non erano adeguati. Siamo ragazzi: io ventuno anni e lei diciannove, è giusto che conserviamo la nostra autonomia. Non ci trovavamo nei nostri modi di pensare […] Ci siamo confrontati per un paio di settimane su questi problemi finché è arrivato un momento in cui sono sbottato e ci siamo lasciati […] La relazione era diventata invivibile probabilmente anche per una questione di maturità”. Voi cosa ne pensate?

