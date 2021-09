Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone nella bufera per una frase sulla tronista transgender

Gossip TV

Massimiliano Mollicone commette una gaffe sulla nuova tronista Andrea Nicole e chiede scusa ai fan di Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per debuttare su Canale5 con una novità mai vista prima. Maria De Filippi ha voluto sul trono del dating show Andrea Nicole, la prima tronista transgender. Rispondendo ad alcune domande dei fan sulla nuova stagione del programma, l’ex tronista Massimiliano Mollicone commette una gaffe e finisce nell’occhio del ciclone.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone fa una gaffe su Andrea Nicole

Nella nuova stagione di Uomini e Donne ci sarà anche Andrea Nicole, definita prima tronista transgender nella storia del programma di Maria De Filippi. La nuova protagonista del Trono Classico ha dichiarato di aver portato a termine il suo percorso e per questo non vuole che il suo percorso venga influenzato dal passato, sebbene le prime anticipazioni ci rivelano che più di un corteggiatore si è detto perplesso all’idea di conoscerla meglio proprio a causa del suo percorso. Nelle ultime ore, Massimiliano Mollicone è tornato a parlare con i fan, rispondendo a domande dirette su Instagram, e commettendo una gaffe assurda.

Il Mollicone, infatti, parlando della possibilità che la De Filippi porti nuovamente sul piccolo schermo il trono gay, ha ammesso: “Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi a grandi linee possiamo dire che è una cosa molto simile, forse oserei dire quasi uguali, quindi sì”. Le parole dei Mollicone hanno fatto infuriare il popolo del web, che ha fatto notare al romano che non si parla della medesima situazione, soprattutto dal momento che nel caso di Andrea Nicole la transizione è stata completata da diverso tempo.

Rendendosi conto di aver commesso un eclatante errore, anche se in buona fede, il Mollicone ha chiesto scusa pubblicamente. Nel frattempo, i fan si sono arresi all’idea che Massimiliano e Vanessa Spoto non troneranno insieme dopo essersi detti addio, a causa del rapporto logorato che non rendeva più la coppia serena e appagata.

