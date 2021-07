Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone nella bufera: la Foto che indigna il Web

Gossip TV

Una bufera social si abbatte sull’ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, a causa di una foto che indigna tutti.

Massimiliano Mollicone ha trovato l’anima gemella nello studio di Uomini e Donne, oltre che ad uno stuolo di seguaci pronti a sostenerlo sul web. Peccato che, proprio nel momento del bisogno, i suoi followers siano scomparsi lasciando il posto ad una marea di haters, pronti a puntare il dito contro il romano a causa di una foto molto particolare. Ecco cosa è successo all'ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, piovono critiche per Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone è stato tra i tronisti più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il romano, seppure giovanissimo, ha dimostrato di avere le idee chiare sulla donna che avrebbe voluto al suo fianco e, dopo mesi difficili, ha capito che la sua scelta sarebbe ricaduta su Vanessa Spoto. L’ex tronista e la corteggiatrice toscana sono inseparabili, a differenza di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola che stanno vivendo una crisi dopo un sospetto tradimento, e trascorrono tanto tempo insieme.

La coppia è molto seguita sui social, soprattutto da fan del Mollicone che si sono affezionati al romano durante la sua permanenza nel Trono Classico del dating show di Canale5. Nelle ultime ore, tuttavia, il Mollicone ha commesso un passo falso postando una foto che ha fatto imbestialire tutti. Massimiliano si è mostrato in uno scatto in bianco e nero, mentre è intento a tira una boccata da una sigaretta.

La foto non è piaciuto ai non fumatori, che hanno accusato il Mollicone di pubblicizzare una cattiva abitudine, nociva per l’organismo. Immediata la replica di Massimiliano, che ha sottolineato di non aver intenzione di passare messaggi sbagliati né di aver chiesto a nessuno di emulare il suo gesto. Purtroppo, il danno è fatto e i commenti negativi continuano a fioccare. Ma si sa... Il popolo del web si infiamma in fretta quanto velocemente scorda il passato.

