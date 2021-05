Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo la scelta: "Siamo innamorati"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della neo coppia dopo la scelta a Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Vanessa Spoto. Intervistati dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, i due giovani innamorati hanno raccontato tutte le emozioni vissute dopo la scelta.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo la scelta a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Massimiliano, che ha deciso di lasciare il programma in compagnia di Vanessa, preferendola alla rivale Eugenia. "Non ho mai avuto la certezza di essere la scelta. Prima di entrare in studio ho pianto fino all’ultimo: nella mia testa dopo l’esterna con Eugenia, Massimiliano sarebbe uscito insieme a lei. Ho avuto tanta paura" ha confessato la corteggiatrice toscana.

La neo coppia di Uomini e Donne ha poi raccontato i primi momenti da soli lontani dalle telecamere: "Le prime ore fuori dallo studio sono state positivamente imbarazzanti. È stato come se per la prima volta ci stessimo scoprendo in modo diverso. È stato bello e ci abbiamo messo poco a trovare la nostra sintonia. Abbiamo iniziato a ridere e non abbiamo più smesso. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati in albergo è stata chiamare le nostre famiglie, poi ci siamo dedicati a noi: avevamo tanto da dirci. Stare insieme, senza avere il timore che il tempo a nostra disposizione stia scadendo è bellissimo. Ci capiamo e sta andando tutto bene".

"Siamo cotti l’uno dell’altra" ha svelato Vanessa "Ci sentiamo innamorati e ne siamo felici. Sono uscita con mille timidezze, ma è bastato guardarci negli occhi per far sì che ogni cosa fosse naturale. Lui mi ha detto tante cose e più ci parlo e lo vivo più mi accorgo che il mio sentimento è autentico e potrei gridare al mondo di essere innamorata di lui".

