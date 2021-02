Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, ecco chi sono i due nuovi tronisti

Gossip TV

Massimiliano e Giacomo sono i due nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Dopo la scelta di Davide e quella di Sophie, avvenuta durante la registrazione di martedì 9 febbraio, sulla sedia rossa più ambita della tv, arriveranno due nuovi e giovani tronisti: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Scopriamo insieme chi sono.

Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone

Massimiliano, 20 anni vive a Nettuno (Roma), insieme alla mamma. Ha una sorella che l’ha reso zio di un nipote che adora. Ha avuto una vita non facile che l’ha fatto crescere e maturare in fretta. All’età di 13 anni, suo padre è andato via di casa lasciando la famiglia in difficoltà economiche. Massimiliano si è subito dato da fare, iniziando già dai 16 anni a svolgere i lavori più disparati, come muratore, gelataio, pizzaiolo, barista e cameriere. Oggi si occupa occasionalmente di riparazioni in una concessionaria automobilistica e svolge qualche lavoretto nella moda per arrotondare. Definisce sua mamma la persona più importante della sua vita, quella che gli ha insegnato i valori dell’amore e il rispetto verso le donne. Cerca una ragazza sincera, onesta, che lo faccia innamorare.

Uomini e Donne: Giacomo Czerny

Giacomo, 25 anni vive a Sarzana ( SP) con i suoi genitori. Suo papà è di origine tedesca e ha conosciuto sua mamma quando si è trasferito in Italia. Ha due fratelli. Ha studiato regia alla Scuola Nazionale del Cinema Indipendente di Firenze e lavora come videomaker. La passione per l’arte cinematografica gli è stata trasmessa sin da piccolo da suo papà che collezionava film in dvd. I suoi punti fermi sono la famiglia, il lavoro e il gruppo di amici con cui è cresciuto. Sente sempre il bisogno di esprimere e raccontare la sua vita, e oltre ai video lo fa anche attraverso i tatuaggi, che si disegna da solo. In una ragazza cerca come prima cosa la semplicità.

