Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone diviso tra Federica ed Eugenia: Vanessa addio?

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, il tronista Massimiliano Mollicone lascia in panchina Vanessa.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, il tronista Massimiliano ha avuto un confronto con le sue corteggiatrici dopo le polemiche scoppiate tra Eugenia e la nuova arrivata Federica. Il romano ha deciso di uscire in esterna con entrambe, lasciando in panchina Vanessa poiché nutre ancora dubbi sul loro percorso. In studio, tuttavia, Eugenia confessa di sentirsi molto insicura e Samantha Curcio la difende.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone esclude Vanessa: la reazione

Continua il percorso del tronista Massimiliano Mollicone nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver assistito a scontri furiosi tra le sue corteggiatrici, provocate dall’arrivo di Federica che ha commentato senza peli sulla lingua la conoscenza del romano con Vanessa e Eugenia, il tronista si trova in bilico. Ancora dubbioso sul suo rapporto con Vanessa, il Mollicone ha preferito portare in esterna Federica ed Eugenia. Con la nuova corteggiatrice sembra che la frequentazione proceda a gonfie vele, nonostante in studio il romano abbia frenato il suo evidente entusiasmo per non creare un dispiacere alla rivale.

Eugenia, infatti, è molto preoccupata per il futuro e teme che Massimiliano sia attratto dalla nuova corteggiatrice, proprio nel momento in cui i suoi sentimenti iniziano a maturare velocemente. La giovane è evidentemente toccata dall’esterna appena vista, e confessa alla De Filippi che i suoi timori sulla mancanza di attrazione nei suoi confronti sono aumentati nelle ultime settimane. Dopo aver visto l’esterna con Eugenia, Gianni Sperti cerca di tranquillizzare la corteggiatrice, ammettendo di aver trovato molta più connessione tra loro.

A prendere la parola è la tronista Samantha Curcio, che racconta di aver vissuto l’amore in modo simili ad Eugenia e di comprendere il motivo del suo dubbio su Massimiliano. Secondo la tronista, infatti, privilegiare sempre l’interiorità delle persone ti potrebbe portare a perdere la lucidità sulla rilevanza del lato estetico, a crede di non poter essere attraente per qualcuno. Nel frattempo, Vanessa è rimasta molto delusa e si è rivolta al Mollicone sull'orlo delle lacrime.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.