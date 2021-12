Uomini e Donne, Martina Viali rivela: ''Con Matteo Ranieri grande attrazione fisica''

Gossip TV

La corteggiatrice Martina Viali parla del percorso appena intrapreso alla corte del tronista Matteo Ranieri.

Alla corte di Matteo Ranieri è approdata la giovane e sensuale Martina Viali, una ragazza che sa cosa vuole e adora sedurre. Nonostante qualche critica ricevuta in puntata per la prima esterna con il tronista, Martina va avanti a testa alta e racconta cosa le piace di Matteo.

Uomini e Donne, la confessione di Martina Viali

Matteo Ranieri ha ricevuto una sorpresa inaspettata, incoronato nuovo tronista di Uomini e Donne per la gioia delle fan che l’hanno sempre sostenuto. Dopo un inizio burrascoso, Matteo sembra aver trovato una corteggiatrice capace di catalizzare la sua attenzione. Stiamo parlando di Martina Viali, con la quale si è sfiorato il bacio alla prima esterna. Proprio a causa del suo modo di sedurre, la giovane protagonista del Trono Classico è stata criticata in puntata, ma Martina ha le idee chiare e vuole continuare il suo percorso seguendo l’istinto.

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Martina ha rivelato: “In realtà ciò che mi ha colpito da subito di Matteo è stato proprio l’amore per i suoi cani, perché anche io sono persa del mio. È la mia vita. Da quando è dentro casa ha sconvolto la vita di tutta la mia famiglia […] Tra me e lui si è creato un gioco che ha stuzzicato entrambi, complice l’attrazione fisica. Come ho spiegato anche a Matteo, non mi piacciono i ragazzi timidi ed è una delle caratteristiche che lui aveva ammesso di avere. In realtà, parlandoci, mi sono trovata molto bene”.

Nonostante le aperte critiche di Gianni, dubbioso sul fatto che una ragazza così giovane possa essere tanto intraprendente, la corteggiatrice ha spiegato che in amore ama sedurre ed è questa la tecnica che vuole sfoderare con Matteo. “Sono un po’ istigatrice, provocatrice, mi piace capire chi ho di fronte e metterlo spalle al muro. A volte lo faccio anche per vedere se questa persona può fare per me: mi serve per capire se sa tenermi testa”, ha dichiarato Viali. Come continuerà il percorso nel dating show di Maria De Filippi? Non resta che continuare a seguire le puntate per scoprirlo.

