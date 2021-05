Uomini e Donne, Martina Grado prima della scelta di Giacomo Czerny: "Tra noi c'è la volontà di costruire un rapporto maturo"

Gossip TV

Le dichiarazioni di Martina prima della scelta a Uomini e Donne.

Mancano pochi giorni alla messa in onda della scelta di Giacomo Czerny. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la corteggiatrice Martina Grado ha fatto un bilancio del suo percorso e rivelato cosa le piace del tronista.

Le parole di Martina Grado prima della scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne

La scelta di Giacomo è stata già registrata, ma verrà mandata in onda la prossima settimana su Canale 5. Intanto, sul magazine di Uomini e Donne è uscita l'intervista alla corteggiatrice Martina, che ha confessato: "Ho trovato nei suoi occhi una sensibilità particolare che mi ha fatto sentire al sicuro e pensare che forse, al di fuori di qua, saremmo potuti davvero essere l’uno la spalla dell’altro [...] È una persona trasparente, che ha la capacità di far valere le proprie idee senza lasciarsi influenzare e rende ogni dubbio più chiaro. Non teme le conseguenze nel dire ciò che pensa e fare ciò che sente".

La corteggiatrice ha fatto poi un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne affermando: "Credo di essere maturata molto. Ho scoperto di essere più diplomatica di quanto pensassi. Ho imparato a gestire alcune emozioni che prima prendevano il sopravvento, ma anche a piangere, mostrandomi fragile. Sono riuscita ad avere pazienza e ad accettare di non poter sempre avere tutto sotto controllo, ma piuttosto apprezzare la bellezza di lasciarsi andare agli imprevisti".

Martina ha infine concluso parlando del rapporto che la lega a Giacomo: "Nel nostro rapporto non c’è mai stato niente che non andasse, e ciò che non andava siamo riusciti a farlo funzionare con il dialogo. Ci mancano ancora dei pezzi di noi da conoscere ma c’è una cosa che ci accomuna ed è la curiosità, quindi gli chiedo perché non seguirla uscendo insieme. Tra noi c’è chimica, complicità, leggerezza, la volontà di costruire un rapporto maturo che possa durare. E poi insieme siamo bellissimi".

