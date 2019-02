Uomini e Donne, martedì 5 febbraio: Ida piange disperata per Riccardo

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 5 febbraio 2019, con il secondo appuntamento settimanale del trono over. Dopo aver dedicato la prima parte alle vicende amorose di Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del dating show, in particolare su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa caccia Gian Battista e Claire

Ieri abbiamo assistito all’interruzione della conoscenza tra Gemma e Marcello. A quanto pare tra i due non è scattata la scintilla e la dama ha preferito tornare da Rocco Fredella, accettando il suo invito a cena. Successivamente, abbiamo visto poi le dure accuse nei confronti di Gian Battista e Claire, che sono stati beccati da un anonimo mentre progettavano a tavolino gli interventi da fare in trasmissione. La puntata riprenderà proprio dalla segnalazione della dama e del cavaliere e dalla decisione di Maria De Filippi di cacciarli dallo studio.

La conduttrice inviterà poi ad entrare Riccardo e Roberta. I due si stanno frequentando e hanno trascorso ben tre notti insieme. Una rivelazione che farà infuriare Ida, la quale non riuscirà a trattenersi e scoppierà a piangere consolata dalla Galgani. La Platano, disperata, deciderà poi di lasciare lo studio, seguita dal Guarnieri.

L'appuntamento è per oggi, martedì 5 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.