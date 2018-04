Uomini e Donne: Marta e la frecciatina contro Virginia

Dopo la puntata infuocata in onda ieri del trono classico in cui Nicolò Brigante si è concesso a passionali esterne con entrambe, la rivalità tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum, le due corteggiatrici che lottano per conquistare il cuore del tronista siciliano, non può che continuare ad alimentarsi.

Alcune settimane fa si era "scomodata" Marta commentando ironicamente su Instagram la spesa effettuata all'Esselunga in risposta ai ringraziamenti di Virginia per i regali che riceve dai vari brand. Ieri, sulle Ig Stories della Pasqualato, è comparsa un'altra frecciatina.

"Buongiorno bellezze, è un peccato che la personalità non si possa sponsorizzare, altrimenti sappiamo che…", dice ridendo la toscana in quello che sembra un chiaro messaggio indirizzato alla sua rivale che pubblica frequentemente foto che la ritraggono con indumenti e accessori taggandone il brand di riferimento e facendogli senz'altro pubblicità.

Nonostante questo insolito utilizzo dei social, non è Virginia ad essere messa in discussione. Durante le puntate del trono classico è sempre Marta ad essere accusata da entrambi gli opinionisti di prendere in giro Nicolò soprattutto dopo la segnalazione su un ipotetico flirt con un ragazzo, sempre smentita dalla corteggiatrice.