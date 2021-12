Uomini e Donne, Marika Geraci tuona: ''Armando Incarnato? Si sente un divo''

Gossip TV

Dopo aver chiuso per sempre con Armando Incarnato, Marika Geraci si sfoga e racconta cosa è successo lontano dallo studio di Uomini e Donne.

È stato uno scontro senza esclusione di colpi quello tra Armando Incarnato e Marika Geraci. La dama ha raccontato in lacrime il pessimo trattamento ricevuto dal partenopeo, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Armando, invece, ha raccontato una versione dei fatti ben diversa, accusando Marika di voler sfruttare la sua popolarità e di non essere realmente innamorata di lui. Dopo la furibonda lite, Geraci si sfoga e svela cosa prova realmente per Armando.

Uomini e Donne, Marika Geraci ferita da Armando Incarnato

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri, giovedì 9 dicembre 2021, abbiamo assistito ad uno scontro infuocato tra Marika Geraci e Armando Incarnato. La dama, dopo aver deciso di attendere qualche settimana nella speranza che il partenopeo cambiasse idea sulla loro relazione, è approdata a Napoli per incontrare Armando che, dopo aver trascorso la serata con lei, l’ha lasciata in hotel e ha deciso di non ripresentarsi al mattino. Secondo Marika questo comportamento è stato oltraggioso e scorretto, mentre per Armando si è trattato di un modo per farle capire che la conoscenza tra loro non sarebbe ripresa in alcun modo. In studio sono volate parole pesanti e Marika ha deciso di sfogarsi sul settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, rivelando cosa pensa davvero del cavaliere.

“Quello che è accaduto con Armando è stata una bella batosta. Il mio interesse per lui, come è sempre stato chiaro a tutti, non era terminato. Non avevo percepito nessuna porta chiusa da parte sua, e così ho voluto raggiungerlo a Napoli […] Non potevo immaginare un trattamento simile, che credo nessuna donna meriti. Ho trovato di fronte a me, improvvisamente, un uomo che mi sembrava voler mantenere le distanze fisiche nonostante tra di noi ci fosse stata sempre una grande passione, come se avesse paura di farsi vedere con me da qualcuno”, ha spiegato la dama.

Uomini e Donne, la delusione di Marika Geraci

Durante la discussione, Geraci è scoppiata in lacrime e non riusciva a ritrovare la calma, scossa dalla totale freddezza di Armando. “Mi dispiace aver reagito in quel modo, gonfia di lacrime, soprano perché so che ai miei genitori non ha fatto piacere vedermi così […] Nonostante tutto, devo dire grazie ad Armando per essersi comportato così, altrimenti oggi saremmo ancora qui a mandare avanti una situazione senza futuro. Sono convinta ce lui volesse ternerei appesa per continuare questa storia davanti alle telecamere, ma quando ha capito che facevo sul serio e che sarei stata disposta ad uscire, è voluto fuggire […] Per me Armando non si innamorerà mai, aspira ad alto”.

Ma cosa ha spinto Marika a chiedere un’altra possibile ad Armando, nonostante tra loro vi fossero già state parecchie incomprensioni? “C’è stato un colpo di fulmine, perché esteticamente rappresenta il mio prototipo, e in questi mesi ho conosciuto un uomo galante, simpatico, con cui ho riso tanto e con cui ho parlato di tante cose intime e private. Non mi meritavo un simile trattamento […] Nessuno mi ha mai trattato così e che credo che, in generale, qualsiasi donna meriti di essere corteggiata e rispettata. Da agosto ad oggi mi sono spesa tanto per Armando, sono andata oltre […] Sarei uscita dal programma con Armando, ma forse lui si sente un divo e forse pensa che le persone si avvicinino per ottenere popolarità”, ha chiosato Marika che ora si dice pronta a guardare al futuro, in attesa della pioggia di petali rossi che la porterà lontano con il suo vero amore.

