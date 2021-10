Uomini e Donne, Marika Geraci: "Con Armando Incarnato è stato un colpo di fulmine"

Gossip TV

La nuova dama del trono over si racconta al magazine di Uomini e Donne.

Marika Geraci è una delle nuove protagoniste di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama del parterre over ha fatto un bilancio del suo percorso e parlato della sua frequentazione con il cavaliere Armando Incarnato.

Marika Geraci rompe il silenzio su Armando Incarnato

Marika ha rilasciato la sua prima intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato del suo arrivo in studio: "Ricordo che, all’inizio, ero emozionatissima e anche un po’ intimorita visto che non ero mai stata in uno studio televisivo. Poi, dopo un po’, l’emozione e la paura hanno lasciato il posto a un’inaspettata tranquillità. Non so per quale motivo, ma mi sono sentita come a casa e mi sono anche molto divertita ad assistere 'dal vivo' ai battibecchi tra Gemma e Tina".

A proposito della sua frequentazione con Armando, la dama ha rivelato: "Per lui è stato una sorta di colpo di fulmine: rispecchia il mio prototipo fisico di 'uomo ideale'. Da casa ho sempre seguito il programma, quindi so tutto del percorso a Uomini e Donne di Armando. Ci sono sempre stati aspetti di lui che non mi piacevano ma, nonostante ciò, ho ritenuto giusto non precludermi questa conoscenza. Armando, come le ho detto, mi ha colpito fin da subito: quando una persona ti piace è giusto darle una possibilità, prima di esprimere un giudizio [...] Si è dimostrato nel privato una persona completamente diversa da quella che appare in televisione".

"Armando è un uomo molto sensibile, affettuoso, dolce. Sono tutte qualità che, vedendolo da casa, non ci si aspetta di trovare in lui" ha aggiunto Marika "So di piacere ad Armando, so di essere anche io il suo prototipo di donna, ma non è detto che in futuro non possa interessarsi a una bionda con gli occhi azzurri che per carattere è più affine a lui. E, se dovesse succedere, ne affronterò le conseguenze".

