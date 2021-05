Uomini e Donne, Mariano Catanzaro su Tommaso Zorzi: "Sono attratto dal suo modo di essere. Mi fa stare bene"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne racconta la sua amicizia con il giovane opinionista de L'Isola dei Famosi.

Tra Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi è nata un'amicizia speciale. A rivelarlo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, ospite del programma TrendsCelebrities su Rtl 102.5, si è lasciato andare a una confessione inaspettata riguardante il suo rapporto con l'ex gieffino e attuale opinionista de L'Isola dei Famosi.

L'amicizia tra Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi, le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne

"Mi piace di testa, è una persona splendida e ci sentiamo da un po'. L'amicizia è anche questa [...] Credo che nella vita ci si debba circondare di persone positive, che ti fanno stare bene. Ed io penso che Tommaso possa essere davvero un perfetto amico" ha confessato Mariano parlando di Tommaso, il giovane opinionista de L'Isola dei Famosi finito negli ultimi giorni al centro del gossip per la sua presunta relazione con il bravissimo ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato spiegando il rapporto che lo lega a Zorzi: "Dopo la sua vincita al Gf Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. La nostra è un’amicizia speciale. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga […] L’amore ha mille sfaccettature".

"Vivo la vita in base alle sensazioni e l’amore non ha genere, capite?" ha aggiunto Catanzaro "Sono attratto dalle sue espressioni. Sentire Tommaso mi fa stare bene. Sono incuriosito, sono attratto dal suo modo di dire le cose, mi intriga. [...] Se mi piace esteticamente? Ha un aspetto piacevole, ma da qui a dire che sono attratto...questo no. Non so rispondere se è una sbandata. Risponderò vivendo".

