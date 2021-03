Uomini e Donne, Maria Tona furiosa: "Sei falso, mi hai deluso" (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria Tona diventa una furia con Alessandro.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 25 marzo 2021, Maria Tona e Alessandro hanno chiarito alcuni punti della loro relazione. Il cavaliere ha mosso delle accuse alla dama, ritenendola poco sincera nei suoi confronti. Maria, delusa, ha colto l’invito di Gianni Sperti e ha dichiarato che non uscirà più con Alessandro. La dama del Trono Over terrà fede a questa promessa?

Uomini e Donne, Maria Tona è una furia: Alessandro addio?

Maria Tona ha iniziato a frequentare il giovane cavaliere Alessandro, e la conoscenza iniziava a prendere la giusta piega. Nonostante le critiche per la differenza d’età, la dama del Trono Over ha continuato ad uscire regolarmente con Alessandro, raccontando di essere molto interessata a lui. L’ingresso di Federica a Uomini e Donne, tuttavia, ha rimescolato le carte in tavola e Alessandro ora sembra molto più preso da lei che da Maria. Nelle ultime puntate, la dama ha raccontato di aver discusso con il cavaliere a proposito di un’operazione al naso, dal momento che lei è qualificata per consigliarlo a livello professionali, tutti hanno pensato che Alessandro si stesse approfittando di Maria.

Il discorso non è stato colto in maniera positiva dal cavaliere che, ora, è sul piede di guerra. Al centro dello studio insieme a Federica, Alessandro ha accusato Maria di fingere e ha affermato di provare più attrazione per la nuova donna. La risposta ha spiazzato completamente la Tona, che non è riuscita a nascondere la sua delusione. Loro, infatti, hanno trascorso tanti momenti significativi e intimi e sentirsi attaccata per aver tirato in ballo la storia dell’operazione al naso, non fa che confermare i dubbi di Maria.

Sulla questione è intervenuta anche la De Filippi, che ha ammesso lapidaria: “Ci si concentra sulla storia del naso quando non c’è altro”. La padrona di casa ha trovato il consenso del pubblico, e degli opinionisti che trovano che la giustificazione di Alessandro sia del tutto infondata. “Mi ha dato fastidio perché è uscito fuori come se io fossi interessato solamente al suo lavoro”, ha dichiarato il cavaliere. Quando Gianni Sperti ha chiesto se Alessandro avrebbe pagato l’intervento, Maria ha ammesso che per lui avrebbe adottato un trattamento economico di favore ed è scoppiato il coas. Come continuerà questa storia? Al momento, la Tona sembra decisa a non uscire a cena con il cavaliere ma chissà se terrà fede alla sua promessa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.