Uomini e Donne: Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5, ecco quando

Uomini e Donne torna in onda dal 14 luglio con le vecchie scelte dei tronisti.

Ottime notizie per tutti i numerosissimi fan di Uomini e Donne. A partire dal prossimo 14 luglio 2021, il popolare dating show di Maria De Filippi tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con le repliche delle puntate de "La scelta".

Uomini e Donne torna in onda in prima serata su Canale 5

Uomini e Donne torna in onda in prima serata su Canale 5. Come riportato da Blastingnews, Mediaset ha deciso di riproporre un ciclo di puntate dedicate ai tronisti del 2019 e alla loro scelte in grande stile. Stiamo parlando di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Dal prossimo mercoledì 14 luglio, la prima serata quindi sarà dedicata ai protagonisti di Uomini e Donne. La rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda le repliche delle scelte dei tronisti della stagione 2019. Tra i vari ospiti, inoltre, ci sarà Giulia De Lellis, Valeria Marini e la dama indiscussa del trono over Gemma Galgani.

Dopo Temptation Island, che sta ottenendo un grande successo con uno share di più di tre milioni e mezzo di spettatori, Maria De Filippi conquisterà anche il mercoledì sera del palinsesto Mediaset. Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

