Uomini e Donne, Maria De Filippi sul bacio tra Gemma e Biagio: "Qualcosa si stava muovendo"

Gossip TV

La conduttrice di Uomini e Donne commenta e ironizza sull'esterna della dama torinese.

Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama, che si è scambiata un passionale bacio con il cavaliere Biagio, ha ricevuto una nuova delusione. Ecco cosa è successo oggi in studio.

Gemma bacia Biagio, la reazione di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Gemma è arrivata a Uomini e Donne con un sorriso smagliante. "La gallina ha beccato. Se è raggiante vuol dire che la gallina ha beccato!" ha commentato ironicamente Tina Cipollari. La conferma è arrivata direttamente da Maria che ha confessato: "Gemma sorride perché è stata baciata. Come lo definiresti questo bacio?". Interpellata da Gianni Sperti, che ha voluto sapere i dettagli dell'esterna, la Galgani ha confermato di essersi baciata con Biagio: "E’ accaduto per strada ieri sera. Erano le 23. E’ stato un bacio passionale e per niente volgare. Lui avrebbe voluto continuare la serata. Da lì ho capito che qualcosa stava cambiando". "Ha capito che qualcosa si stava muovendo" ha prontamente risposto la conduttrice.

"Siamo sicuri che si siano baciati? Chi lo può testimoniare a parte lei e lui? Io ho i miei dubbi" ha commentato subito la Cipollari provocando la reazione della dama di Torino: "Mi ha regalato anche una pianta di orchidea e avrebbe voluto dormire anche a casa mia. E’ entrato piano piano nel mio quotidiano. Ha saputo aspettare, ha saputo essere paziente fino a ieri sera e abbiamo trascorso dei momenti molto bello".

Leggi anche La confessione di Carlotta Savorelli su Michele e Roberta

La De Filippi ha invitato a entrare Biagio che si è seduto di fronte a Gemma raccontando del loro bacio. La conduttrice, però, ha subito smorzato l'entusiasmo della dama rivelandole che il cavaliere, durante la settimana, si è visto con Maria e ha chiesto il numero di Sabina. Dichiarazioni che hanno letteralmente spiazzato la Galgani.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e Donne.