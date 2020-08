Uomini e Donne, Maria De Filippi su Giulia De Lellis: "Carattere forte, intelligente e istintiva"

Gossip TV

La De Filippi racconta alcuni retroscena sull'ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tempo di confessioni per Maria De Filippi. Intervistata da Gente, la conduttrice si è lasciata andare ad alcuni commenti su coloro che dai suoi programmi tv hanno macinato grandi successi: dai ragazzi di Amici ai protagonisti di Uomini e Donne come Giulia De Lellis e Andrea Damante.

La confessione di Maria De Filippi su Giulia De Lellis

Maria è già al Iavoro per la messa in onda di Uomini e Donne, Tu si que vales e Amici. La conduttrice ha parlato dei vari talenti ma anche di alcuni protagonisti del trono classico, che una volta usciti dai vari programmi, hanno trovato successo. Tra questi anche la De Lellis. "Ho conosciuto a Uomini e donne quattro anni fa, Andrea Damante era tronista, lei corteggiatrice. Arriva questa ragazza di Pomezia e subito capisco che ha qualcosa in più, piglio importante, carattere forte e intelligente, istintiva. Ma non si sarebbe mai aspettata il successo che ora ha raggiunto, qualcosa che le è scoppiato in mano. Credo che a un certo punto Giulia si sia come guardata da fuori, con stupore. Comunque quando Mondadori le ha chiesto di scrivere l’autobiografia, lei era molto incerta. Non si sentiva una scrittrice e non lo è. Allora le ho detto: la gente da te non si aspetta un saggio di Umberto Eco, vuole conoscere la tua vita. E tu raccontagliela. Mondadori ti cerca per quello che sei".

L'amatissima conduttrice di Canale 5 ha anche ammesso di essersi lasciata scappare vari talenti: "Arisa, ad esempio. Fece i casting per Amici e fu subito bocciata, alla prima canzone, dopo poche strofe. Quello stesso anno vinse Sanremo con Sincerità. Ma anche Ultimo è stato scartato dai miei collaboratori: a lui concessero qualche audizione in più rispetto ad Arisa, ma poi lo eliminarono lo stesso. Ha vinto invece Sanremo nelle Nuove Proposte e l’anno dopo, nel 2019, si è classificato secondo tra i Big. Qualche toppa l’abbiamo presa negli anni, è inevitabile, però quei due me li hanno bocciati, perché entrambi alla mia valutazione non ci sono nemmeno arrivati".

Per quanto riguarda invece il rapporto instaurato con Emma, Alessandra Amoroso e Gaia, la De Filippi ha rivelato: "Quando sono uscite da Amici e iniziavano ad incidere il loro primo disco, mi facevano ascoltare ogni canzone, mi chiedevano consiglio, volevano il mio parere su tutto. Quest’estate invece mi chiama sempre Gaia a Mantova a scrivere canzoni: 'Appena ho qualcosa te la faccio ascoltare', mi dice. Poi, certo, con il tempo tutti crescono queste dinamiche cosi strette un po’ si allentano, però restano".

