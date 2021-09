Uomini e Donne, Maria De Filippi su Andrea Nicole: "Quando ti ho visto non ho avuto nessun dubbio"

Gossip TV

L'emozionante discorso di Maria De Filippi per Andrea Nicole.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne sono state presentate ufficialmente le due nuove troniste. Maria De Filippi ha invitato a entrare Roberta e Andrea Nicole e poi si è lasciata andare a un emozionante discorso nei confronti di quest'ultima.

Le parole di Maria De Filippi sulla nuova tronista di Uomini e Donne

"Ho 29 anni e vengo da Milano e come ha detto Maria, sono nata con un sesso biologico differente rispetto a quello che vedete adesso" si è presentata così Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne "Intraprendo il mio percorso di transizione molto presto, a 15 anni. A 16 inizio le terapie psicologiche primordiali. Lo faccio principalmente da sola perché i miei genitori in un primo momento non capivano le mie intenzioni e come mi sentissi realmente [...] Nel 2014 volo a Barcellona per concludere il mio percorso, avevo 22 anni, per essere riconosciuta ufficialmente come una donna. Non voglio dire che dal 2014 sono una donna perché sento di esserlo dalla nascita. Diciamo che dal 2014 anche lo stato italiano mi riconosce come una donna".

A prendere parola dopo Andrea Nicole è Maria, che si è lasciata andare a un bellissimo discorso nei confronti della nuova protagonista di Uomini e Donne: "Quando ti ho conosciuta sapevo già chi eri. Ho anche notato, quando sei venuta per la prima volta nel mio ufficio, l’atteggiamento di due omoni lì davanti che ti guardavano tutta, guardando quello che eri, cioè una bella ragazza. Poi ho fatto vedere una tua foto a un autore televisivo, non credeva che fossi nata uomo. […] Il disorientamento non è una colpa. Io sapevo tutto quello che avevi passato, ma quando eri di fronte a me io ti guardavo le mani e le gambe. Cercavo di vedere se c’era qualcosa che 'non era giusto o normale', quello che ci hanno detto che era normale".

E ancora: "Cresciamo con concetti di normalità che ci mettono in testa. Quindi quando vediamo qualcosa che non rientra in quello che ci hanno detto che deve essere tale, rimaniamo a guardare. Ti assicuro che io di ragazze ne ho viste tante quest’anno per scegliere una tronista. Quando ho visto te io non ho avuto nessun dubbio. Adesso spero che quello che è successo a me, capire che ero un’imbecille a continuare a guardare, succeda anche alle persone a casa. Che dopo la reazione iniziale capiscano che non c’è niente da guardare o controllare cosa non vada, ma solo da capire e vedere la bella ragazza che sei".

