Uomini e Donne, Maria De Filippi smonta il teatrino: Noemi se ne va con la coda tra le gambe!

La giovane corteggiatrice Noemi lascia Uomini e Donne dopo aver fatto una figuraccia, complice Maria De Filippi che non perdona.

Maria De Filippi è entrata a gamba tesa contro Noemi, la giovane corteggiatrice partenopea alla corte del tronista Federico Dainese, dandole modo di confessare prima di incastrarla pubblicamente. Ecco cosa è successo e perché Noemi ha lasciato Uomini e Donne dopo aver fatto una pessima figura.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non perdona Noemi

L’ultima puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, è stata a dir poco ricca di emozioni e colpi di scena. Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme il programma, ammettendo di essere innamorati e pronti a vivere la relazione lontano dalle telecamere. La tronista Federica Aversano ha deciso di mollare il trono più ambito del piccolo schermo, accennando a problemi personali decisamente importanti, e ammettendo di non provare particolare trasporto per nessuno dei suoi corteggiatori. Mentre Riccardo Guarnieri è apparso stravolto dall’addio della sua ex, accusata di non essere mai stata realmente innamorata di lui, in studio ha fatto il suo trionfale ritorno Biagio Di Maro, pronto a portare a cena una nuova dama nella speranza che sia finalmente quella giusta.

Anche per quanto riguarda il trono classico c’è stato un clamoroso colpo di scena che riguarda Noemi, giovane corteggiatrice di Federico Dainese. La partenopea, dopo un’esterna in cui si è mostrata particolarmente fredda e distaccata nei confronti del tronista, ha dichiarato in studio la sua intenzione di lasciare il programma, non provando per Federico alcuna sorta di attrazione mentale. A quel punto, con le mani nei capelli, è dovuta intervenire Maria De Filippi per svelare la verità su quel repentino abbandono: Noemi ha baciato un altro e c’è tanto di prova fotografica.

“Noemi non devi dire nient’altro? Ti prego Noemi non mi mettere in questa condizione. Vuoi andare a casa perché lui è piacione o perché ti piace qualcun altro? Non ci sarebbe nulla di male. Ti faccio vedere una foto… Noi non pensiamo di fare una missione”.

Noemi, mortificata, ha spiegato che il bacio con il ragazzo sconosciuto e la fine del suo interesse per Federico non sono collegati, per poi fuggire velocemente dallo studio di Uomini e Donne. Il tronista è apparso decisamente dispiaciuto per l’accaduto, ma siamo certi che si consolerà in fretta con una delle sue sensuali corteggiatrici.

