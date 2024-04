Uomini e Donne, Maria De Filippi show: con la sua ironia e intelligenza salva una puntata altrimenti noiosa! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi con la sua ironia ha reso frizzante una puntata altrimenti noiosa.

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono classico e l'ingresso in studio di Ida Platano e Daniele Paudice. Subito spazio alle dinamiche del trono over, con Aurora e Tiziana che hanno deciso di condividere la conoscenza con un cavaliere. Cristiano e Jasna chiudono la loro frequentazione e Maria De Filippi smaschera il cavaliere: è un vero farfallone!

Uomini e Donne, Maria De Filippi asfalta un cavaliere e sfoggia la sua ironia, rendendo la puntata molto più frizzante [VIDEO]

Dopo l'ingresso dei tronisti, si passa alle dinamiche del trono over con un riepilogo della situazione tra Aurora e Federico. Il cavaliere in realtà ha accettato il numero di Tiziana, che l'ha notato quando lui si è avvicinato per chiacchierare con Aurora. Immediata è la reazione degli opinionisti, che giudicano falsa Aurora, che non ha mostrato alcuna reazione, forse perché non è davvero interessata a Federico, ma anche su Tiziana hanno da ridire: secondo loro è tutto concordato. Quando Aurora prova a spiegare perché non vuole più uscire con il cavaliere, Maria De Filippi resta stranita, perché non capisce il motivo ed è evidente che tutto è basato sul nulla tra loro. Anche altre dame del parterre intervengono e sottolineano che è diventato una grande noia, perché è chiaro che il cavaliere non piace a nessuna delle due realmente. A testimoniare di essere stanco di questi teatrini, Gianni Sperti si lascia cadere sul pavimento.

Anche Tiziana decide di chiudere con Federico, perché il cavaliere ha cercato di sminuire la loro conoscenza. In studio si scatena un putiferio quando Aurora vuole provare a spendere due parole sulla dama. Alla fine, inaspettatamente, Tiziana chiude con Federico, ma accetta di rivedere Marcello, mentre Aurora vuole rivedere Federico ancora una volta. Scendono un cavaliere Tiziana e due dame per Marcello. Il cavaliere ha portato un finto estratto conto perché ha assistito da casa alle tante liti tra la dama e Tina Cipollari. Alla fine, né la dama, né il cavaliere decidono di conoscere i nuovi corteggiatori scesi per loro.

Maria De Filippi interviene a sorpresa e chiede a Marcello se avesse avuto un impatto fisico con Tiziana e svela che Marcello alla redazione ha detto che Valery, corteggiatrice di Daniele, gli piace molto. Imbarazzato, il cavaliere ammette che la trova una bella ragazza, ma che immagina sia molto giovane e quando anche Ida interviene dicendo che Tiziana è da un po' in trasmissione, quindi, com'è possibile che solo ora si sia reso conto di lei? La sua spiegazione è che sta cercando di andare oltre le apparenze e vedere se dietro l'aspetto strong della dama ci sia altro. Alla fine, Aurora uscirà con Federico e Marcello con Tiziana. Si passa a Cristiano, Jasna e Giulia: il cavaliere, che durante l'ultimo centro studio ha dichiarato che Jasna era la donna perfetta e sembrava molto preso da lei, ora che è scesa per lui Giulia, ha dichiarato che per lui Jasna è diventata una migliore amica e che non se la sente di continuare. Interviene Loredana, che aveva chiesto un aperitivo al cavaliere, ma se l'era visto rifiutare per l'interesse per Jasna e rimprovera il cavaliere per i suoi modi.

Maria interviene e chiede a Cristiano se questa carenza di sentimenti è dovuta all'arrivo di Giulia, ma Cristiano dice che benché l'arrivo della nuova dama sia stato un uragano, forse, è stato solo il colpo di grazia. Gianni gli rinfaccia che questi termini sono molto forti e lui non è credibile. Interviene anche Jasna e la dama demolisce del tutto il cavaliere, dicendogli che fino al giorno prima si è comportato in maniera perfetta con lei, ma che ora la situazione è totalmente cambiata. Maria anche prende la parola e gli ricorda che prima di fare certe affermazioni dovrebbe pensarci di più. Prima di sedersi, Jasna riassume in maniera perfetta la situazione con Cristiano, dicendogli: "Sei stato un fuoco d'artificio: bello, colorato, luminoso, ma sei durato poco". La beffa arriva con Giulia che, invece di essere contenta di avere campo libero con il cavaliere, gli rinfaccia diversi comportamenti che non le sono piaciuti e che le sembra che il cavaliere abbia un copione stabilito con le dame che conosce. Maria interviene ancora una volta e manda in onda un filmato che mostra che il Cristiano era così preso da Giulia appena l'ha vista che ha quasi rimosso le altre due dame. La conduttrice del talent show di Canale5 gli dà apertamente del farfallone e gli consiglia, scherzosamente, di pensare un po' di più prima di fare certe affermazioni.

Ancora trono over con Renata e Gianni: la dama non sembra particolarmente entusiasta dell'uscita con il cavaliere, come nota Maria De Filippi. La conduttrice, in questa puntata, e lo nota anche Barbara De Santi, è molto più ironica e attiva del solito e non perde occasione per dire la sua e provare a far riflettere i protagonisti del dating show. Bisogna dire che questa rinnovata energia di Maria è un vero toccasana per il programma: da diverse puntat a questa parte, infatti, le dinamiche della trasmissione si stavano affossando da sole, accartocciandosi in un ripetitivo susseguirsi di eventi tutti uguali. Perciò, le battute di Maria e i suoi interventi puntuali e intelligenti hanno davvero salvato la puntata!

