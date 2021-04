Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe con Luca Cenerelli: "Balle clamorose"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria De Filippi infastidita dalle parole di Luca Cenerelli sul rapporto con Elisabetta.

Le giustificazioni di Luca Cenerelli non convinco nessuno, neppure Maria De Filippi. Il nuovo volto del Trono Over torna al centro delle polemiche nello studio di Uomini e Donne, dopo le sue affermazioni sul rapporto con Elisabetta. Mentre la dama sembra voler attendere docilmente che lui prenda una decisione definitiva, la De Filippi cerca di far aprire gli occhi alla dama, trovando ridicole le parole di Luca nei confronti della loro conoscenza.

Uomini e Donne, Maria De Filippi riprende duramente il cavaliere Luca

Luca Cenerelli si è presentato nello studio di Uomini e Donne incuriosendo molte dame del parterre femminile. La bella Elisabetta si è invaghita sin da subito del nuovo volto del Trono Over che, tuttavia, continua puntata dopo puntata a sminuire questo rapporto, arrivando a dire di non aver provato piacere nel prendere la mano della dama perché ancora frenato nei suo confronti. Luca, inoltre, ha rifiutato di conoscere altre corteggiatrici solamente dopo che Elisabetta ha perso le staffe, mostrando di essere molto delusa all’idea che lui potesse trascorrere del tempo con altre donne dopo un mese e mezzo di frequentazione tra loro.

Le giustificazioni del Cenerelli sembrano infastidire un po’ tutti, soprattutto dal momento che il cavaliere è un abile oratore ma che nei fatti non sembra disposto a concludere nulla. Dopo essersi discolpato per il colpo basso rifilato ad Angela, il Cenerelli è tornato a parlare del rapporto con Elisabetta, chiarendo di non aver mai detto di aver provato ‘fastidio’ verso di lei, ma semplicemente di non sentirsi così sciolto nell’approccio fisico come se loro fossero una vera coppia.

Maria De Filippi non sembra essere persuasa dalle sue parole e ha cercato, con la sua immancabile eleganza, di mettere in guardia Elisabetta dal cavaliere. La padrona di casa ha interrogato a lungo Luca, insieme a Gianni Sperti che proprio non si spiega come Elisabetta sia così cieca davanti all’evidenza. Insomma, il cavaliere insiste nel voler conoscere meglio la dama che, ormai invaghita in modo irrimediabile, gli ha concesso un’ulteriore proroga. Come andrà a finire questa conoscenza?

