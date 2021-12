Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa, Luigi fa una pessima figura! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marika Geraci smaschera Luigi, che viene sbugiardato anche dalla redazione e Maria De Filippi. Armando Incarnato rivela di essere in possesso di una registrazione che prova i suoi dubbi su Marika e in studio scoppia il caos. Roberta Giusti chiarisce con Luca Salatino, che torna in studio dopo aver lasciato il programma.

Uomini e Donne: Luigi al centro delle polemiche

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Marika Geraci e Luigi. La dama del Trono Over ammette di essere rimasta male per il fatto che il cavaliere non l’abbia difesa dalle critiche in studio, ma di aver continuato a sentire Luigi che le ha fatto promesse importanti. Marika, inoltre, rivela che il cavaliere ha accettato il numero di Letizia, la madre delle tronista Roberta Giusti, lasciandola interdetta dal momento che lui ha sempre detto di non trovarla interessante. “Io lo chiamo e lui mi dice che è stato costretto dalla redazione, che Angela è stata molto insistente e lui non ha potuto dire di no. Versione alle quale io non credo”, commenta Marika. La redazione smentisce la versione dei fatti del cavaliere, mentre Maria De Filippi lo attacca piuttosto infastidita: “Tu rispondi con una bugia alla mia domanda”.

Dato quello che è successo, Marika ha iniziato ad avere dei dubbi su Luigi e ha deciso di non continuare la frequentazione, temendo che il cavaliere sia più interessato alle telecamere che a lei. Nel discorso interviene anche Armando Incarnato, per smascherare Marika e ribadire che la dama è falsa e che ha preso in giro Luigi, dal momento che a lei non è mai piaciuto. Armando rivela di aver registrato una telefonata con Marika e chiede alla dama di farla ascoltare, per provare la sua teoria. La polemica in studio continua, Luigi non riesce a smarcarsi dalle affermazioni, che puntualmente sono smentite dalla redazione.

Si passa poi al Trono Classico con Roberta Giusti, che ha stupito Samuele Carniani con un’esterna al centro della Capitale. La De Filippi mostra la sorpresa che la romana ha fatto a Luca, assente nel corso dell’ultima puntata perché troppo furioso per continuare il percorso con Roberta. Il corteggiatore ha deciso di tornare alla corte della romana e i due cercano di chiarirsi, mentre Giusti ammette di essere contenta di rivederlo.

