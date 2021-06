Uomini e Donne, “Maria De Filippi? Ecco come è realmente a telecamere spente”: parla un’ex Tronista

Gossip TV

Samantha Curcio torna a parlare dell’esperienza a Uomini e Donne, rivelando come è davvero Maria De Filippi a telecamere spente e parlando dei suoi ex corteggiatori.

Maria De Filippi si prende una meritata pausa estiva, pensando già alla nuova edizione di Uomini e Donne a ai protagonisti che popoleranno lo studio di Canale5. Il pubblico è affascinato e incuriosito dalla presentatrice, tanto umana quanto evanescente, e ci pensa Samantha Curcio, ex tronista dell’ultima stagione, a rivelar come è la De Filippi lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Samantha Curcio fa una rivelazione su Maria De Filippi

I fan di Uomini e Donne avvertono la nostalgia dell’appuntamento quotidiano con il dating show di Maria De Filippi, e attendono con ansia settembre per scoprire cosa è successo ai protagonisti del Trono Over e chi saranno i nuovi volti del Trono Classico. Nelle ultime settimane, Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone sembrano fare sul serio e mettono a tacere le voci che avrebbero voluto il giovane cavaliere interessato unicamente alle telecamere. Possibile ritorno di fiamma anche per Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, avvistati insieme a Milano in atteggiamenti complici. La dama aveva promesso a sé stessa e al pubblico di chiudere per sempre questo doloroso capitolo, ma si sa che al cuore non si comanda soprattutto quando a rapirlo è un cavaliere affascinante come Luca.

Nel frattempo, i tronisti si godono l’amore al fianco delle rispettive scelte. Samantha Curcio è molto felice di aver rischiato, chiedendo a sorpresa ad Alessio Ceniccola di lasciare insieme lo studio, dal momento che i due ora sono molto innamorati e complici. Rispondendo a qualche domanda sul suo percorso nel programma di Canale5, Samantha è tornata a parlare di Bohdan ribadendo di non essere pentita per il trattamento riservato all’ex corteggiatore, per poi fare una rivelazione su Maria De Filippi. La presentatrice, che ha confermato Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti, è sempre calma e riflessiva durante le Puntate, pronta a dare consigli giusti al momento giusto. Ma sarà così anche dietro le quinte, immersa nel trambusto della messa in onda?

“Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima, è brava, è una mamma, dico davvero. Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre, molto simpatica, umile, allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello. Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva.La prima puntata non realizzavo. Rivedendo la prima puntata mi sono rivista e non mi sembravo io. Zero portamento, è stato molto strano. In studio avevo tanta ansia, tachicardia, ero in tensione. Inizialmente ero a disagio. Non c’è un manuale per fare la tronista perfetta. Poi mi sono detta ‘sono una ragazza normale e merito l’amore’. Mi sono sentita inadeguata, però poi sapevo di essere una persona onesta e mi rincuoravo e mi davo forza”. Abbiamo la risposta che tutti sospettavamo: la De Filippi è così come la vediamo davanti alle telecamere e dunque, lunga vita a Queen Mary!

