Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia: ''Voglio un tronista che…''

Maria De Filippi parla della nuova edizione di Uomini e Donne e del suo ruolo sul piccolo schermo.

Settembre si avvicina e così anche il ritorno in tv di Uomini e Donne. I fan sono carichi di aspettati per la nuova edizione del dating show di Canale5 e Maria De Filippi ha le idee chiare sul tronista che vorrebbe come protagonista in studio. La presentatrice dà qualche anticipazione sul Trono Classico, per poi parlare del suo ruolo e lanciare una provocazione amorevole al figlio Gabriele.

Maria De Filippi, ''Ecco il tronista che voglio a Uomini e Donne''

Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate del piccolo schermo, e sforna un successo dopo l’altro con i suoi format, che cura costantemente anche a distanza. Dopo la gradita novità introdotta ad Amici, prima del ritorno ufficiale su Canale5, la De Filippi lavora ad altri format con un’idea ben precisa di ciò che vuole trasmettere al pubblico. Intervistata da Oggi, Maria ha parlato del suo ruolo di conduttrice, assicurando di essere sé stessa nei suoi programmi (fatta eccezione per la scelta di mostrarsi sempre curata e truccata, per rispetto dei suoi spettatori). La De Filippi ha ammesso di non sopportare le persone che vogliono imporsi, cercando di insegnare agli altri cosa provare e come vivere, e che spesso preferisce il silenzio al giudizio.

Nonostante il successo clamoroso, la De Filippi si sente spesso inadeguata ma di non volersi omologare, continuando a non avere social. Troppo spesso, infatti, le dinamiche che si instaurano su Instagram o Twitter finiscono con l’influire sulle scelte delle persone ed è proprio per questo che, negli ultimi tempi, Maria ha cercato tronisti che non fossero schiavi delle sponsorizzazioni.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”, ha ammesso Maria parlando della nuova edizione di Uomini e Donne. Nell’intervista, la moglie di Costanzo ha accennato anche alla nuova vita da single del figlio Gabriele, stuzzicandolo a proposito del suo essere “un po’ tirchio”.

