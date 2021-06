Uomini e Donne, Marco Pistonesi commenta la scelta di Elisabetta Simone: "Luca Cenerelli? Poco concreto"

Gossip TV

Marco Pistonesi racconta perché è finita con Elisabetta Simone e commenta il percorso di Luca Cenerelli a Uomini e Donne.

Marco Pistonesi ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne poche settimane prima della punta finale della stagione. L’affascinante cavaliere ha fatto colpo su Elisabetta Simone, che si è lasciata andare dopo l’amarezza della rottura con Luca Cenerelli. Adesso, tra Elisabetta e Luca sembra essere tornata la passione e Marco si fa da parte senza troppe polemiche. Ecco cosa ha raccontato il protagonista del Trono Over a proposito del rapporto con la dama.

Uomini e Donne, Marco Pistonesi confessa: “Nessun colpo di fulmine con Elisabetta”

Nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Marco Pistonesi. Lui, 39 anni e personal trainer, lavora anche come coordinatori di viaggi per un noto tour operator. Amante dell’avventura e della pesca subacquea, Marco ha colpito piacevolmente Elisabetta Simone, ancora colpita dalla repentina rottura con Luca Cenerelli dopo mesi di frequentazione. Marco ed Elisabetta hanno raccontato di essere usciti insieme per un appuntamento che ha avuto un risvolto decisamente positivo ma ore le cose sembrano essere cambiate. La Simone è tornata da Luca, confermando che tra loro la relazione non è ancora conclusa e desiderosa di capire dove questa folle passione la porterà. Nel frattempo, il Pistonesi si è fatto da parte senza troppi problemi e ha spiegato perché al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

“Elisabetta mi ha lasciato il suo numero il giorno dopo aver ballato la prima volta, nonostante le abbia detto di prendersi del tempo per elaborare quello che era successo dato che era reduce dalla rottura con Luca. La prima volta che ci siamo sentiti, siamo stati al telefono tre ore […] Elisabetta, e lei lo sa perché ho voluto essere sincero dopo quello che aveva passato, non mi aveva colpito fisicamente a prima impatto, cosa per me molto importante […] La settimana scorsa le avevo mandato un messaggio e lei, stranamente mi ha risposto il giorno dopo. Come avevo immaginato non mi aveva risposto perché era con Luca che è tornato con lei”, ha raccontato il cavaliere.

Marco ha commentato poi l’atteggiamento di Luca, che è finito nella gogna mediatica ed è stato amaramente criticato soprattutto da Gianni Sperti: “Penso che Luca sia un bravo ragazzo ma non mi sembra una persona molto concreta. Ha quarantasette anni e mi perline che ancora non sappia quello che vuole da lei, dopo mesi. Dall’altra parte, Elisabetta ha ammesso che se con me le cose fossero andate in maniera diversa, se fosse scattato il colpo di fulmine, non sarebbe tornata da lui. Forse varrebbe la pena, da parte sua, soffermarsi su questo aspetto perché probabilmente è un momento della vita in cui è particolarmente fragile e non riesce a stare sola: potrebbe essere questo che la destabilizza, non Luca. Se la relazione con lui dovesse andare avanti, sarei contento, ma a questo punto deve essere una relazione che davvero va in porto […] Non ero così preso da Elisabetta e non so se il tempo avrebbe cambiato le cose (conoscendomi non credo) e questo lei lo sapeva”.

