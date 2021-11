Uomini e Donne, Marcello Messina vuole lasciare il programma!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina chiude con Jessica Serra e dichiara di voler lasciare la trasmissione. Roberta Giusti ha trascorso una bella esterna con Luca Salatino, ma anche con Samuele Carniani.

Uomini e Donne: Marcello Messina lascia?

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Marcello Messina e Jessica Serra, furiosa con il cavaliere che è scappato davanti la prima difficoltà nata tra loro. Marcello racconta la sua versione dei fatti, dichiarando di essersi sentito braccato e di non essere riuscito a parlare, dato l’atteggiamento di Jessica. Dopo aver discusso, Messina ammette che si sente attratto dalla dama ma che a livello sentimentale non è scattato nulla nei suoi confronti. Per Marcello arrivano nuove dame ma il cavaliere prende una decisione inaspettata, dichiarando di voler lasciare il programma. “Per me è sempre stato un problema il sentimento e non è arrivato quello che mi aspettavo qui dentro. Non ho bisogno di questa sedia per provare sentimenti”, ha ammesso Marcello.

In studio è scoppiata una lite tra Messina e Armando Incarnato, che si è addirittura offerto di prendere il telefono per mostrare prove compromettenti contro il rivale. Nel frattempo, tocca a Roberta Giusti incontrare i suoi corteggiatori. La tronista è uscita in esterna con Luca Salatino, che si è aperto molto con lei, mostrandole un lato inedito del suo passato. Roberta ha fatto conoscere a Luca le sue amiche tramite una videochiamata, ammettendo di vedere un futuro con lui lontano dalle telecamere, e i due si scambiano un bacio passionale.

Roberta è uscita anche con Samuele Carniani, al quale ha confessato di essere confusa sulla scelta, poi i due si sono baciati ripetutamente. Luca è ferito dal comportamento della tronista, che ha baciato entrambi lo stesso giorno, nonostante il racconto intimo che lui ha fatto in esterna. “Io non posso essere influenzata perché l’esterna è lo stesso giorno. Questo non perde di valore nei tuoi confronti”, ha spiegato Roberta. La tronista è ancora molto confusa, confessa di cambiare idea in continuazione e la scelta è sempre più lontana.

