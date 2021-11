Uomini e Donne, Marcello Messina smaschera Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato: ''Andate a lavorare''

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina interviene in difesa di Isabella Ricci e si scaglia contro Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Costabile viene scaricato da Fiorella, che anche Biagio Di Maro vorrebbe corteggiare. Al centro dello studio Isabella Ricci affronta diverse accuse e le parole al vetriolo di Gemma Galgani, furiosa per l’interesse tra la dama e Giorgio Manetti. All'improvviso, Marcello Messina prende la parola per difendere Isabella, accusando Gemma, Ida Platano e Armando Incarnato di attaccare le persone quando sono i primi a voler visibilità.

Uomini e Donne: Marcello Messina contro tutti (VIDEO)

La puntata di Uomini e Donne si apre con un diverbio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo essere stata mollata da Costabile in studio, la dama torinese soffre sempre meno le critiche dell’opinionista, e lo scontro diventa inevitabile. Costabile, nel frattempo, è uscito con Fiorella che, nonostante sia scesa appositamente per conoscere il cavaliere, ha ammesso di non aver trovato sintonia. Poi il colpo di scena, Biagio Di Maro si alza dal parterre maschile del trono over per dichiarare il suo interesse per Fiorella, ma lei lo rifiuta senza mezzi termini. “Peccato, hai preso il palo Biagio”, ha ironizzato Tina. È la volta di Isabella Ricci, che sta conoscendo meglio Fabio Mantovani. Prima che la coppia riesca a proferire anche una sola parola, Gemma sferra un attacco alla rivale, criticandola per la rivista rilasciata al magazine ufficiale del programma, stizzita in particolare modo dalle affermazioni che Isabella ha fatto su Giorgio Manetti.

“Tu pensi di essere sopra gli altri, invece sei uguale a tutte noi. Tu, in particolare, sei una porella. Sei qui per i sentimenti o per cosa? Ma come fai a chiedere consigli a Giorgio Manetti, che è stato con me e tu non mi consideri? Sei un pinocchio vestito da donna. Sei una grande stro**a”, ha sbottato Galgani. Mantenendo la sua proverbiale eleganza, Isabella ha sciorinato tutti i punti delle accuse rivolte da Gemma, che ha iniziato a perdere la pazienza. Gianni Sperti critica Isabella per il desiderio di voler conoscere Giorgio e lei sbotta: “Non voglio frequentarlo. Tu strumentalizzi tutte le parole che io dico. Non ho detto che lo voglio vedere qui, ho detto che lo voglio vedere a pranzo come amico”. Tra Gianni e Isabella scoppia l’ennesimo botta e risposta. “Sti gran c***i che non vuoi che parlo di te! Io ho il dubbio che tu non sia qui a trovare l’amore, per me sei qui per visibilità”, sbotta l’opinionista. Maria De Filippi interrompe lo scontro per dare la parola a Fabio, ma Armando Incarnato riporta il discorso sui suoi dubbi su Isabella.

Nel frattempo, scoppia un’altra lite furiosa tra Gemma e Marcello Messina e in studio regna il caos. "Siete una combriccola, andata a lavorare, a lavorare!", urla il cavaliere tra l'applauso del pubblico. Dopo aver ripreso la parola, Isabella parla di Fabio e racconta di provare molte emozioni con il cavaliere, che è riuscita a sorprenderla, e vuole continuare con lui. Dopo un ballo al centro dello studio, Gemma torna ad attaccare Costabile, accusando di aver gettato la loro conoscenza alle spalle con grande facilità. “Gemma, credimi: è stato meglio così per tutti e due. I nostri caratteri sono venuti fuori, e il mio non è compatibile con il tuo”, ha commentato il cavaliere mentre la torinese è scoppiata in lacrime. A sorpresa, fa il suo ingresso in studio Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, e viene mostrato il video della sua presentazione come nuovo tronista.

