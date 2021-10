Uomini e Donne, Marcello Messina rompe il silenzio dopo l’addio a Ida Platano

Gossip TV

Marcello Messina parla dell’esperienza a Uomini e Donne e della fine della conoscenza con Ida Platano.

Non è decollata la relazione tra Marcello Messina e Ida Platano, nonostante ci fossero tutte le buone intenzioni per una storia d’amore che avrebbe portato la coppia lontano dallo studio di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto diverse accuse, Marcello spiega il suo punto di vista sulla conoscenza con la discussa dama.

Uomini e Donne, Marcello Messina: tutta la verità su Ida Platano

Marcello Messina ha colpito Ida Platano al primo sguardo, tanto che i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a credere che la dama avrebbe abbandonato lo studio sotto una cascata di petali rossi. Dopo il primo approccio fisico, tuttavia, Marcello ha iniziato a nutrire seri dubbi sul rapporto con Ida e ha ammesso di voler frenare, trovandosi davanti l’ira della dama che ha chiuso la conoscenza accusandolo di averla presa in giro. Dopo un altro tentativo, il cavaliere ha confermato la sua decisione, andando incontro a non poche critiche. Ora, Marcello è pronto a rimettersi in pista, come racconta al settimanale del dating show di Canale5, nella speranza che la storia non si ripeta.

“Vivo di alti e bassi. Lo spirito con cui sto affrontando questa esperienza è un po’ cambiato. Non è così facile come sembrava: non mi aspettavo che la mia sincerità potesse portare a continui scontri. A volte il mio atteggiamento non viene capito, ma la verità è che non amo quando nelle conversazioni si finisce per gridare. Non penso sia il tono di voce a determinare la fermezza di quello che si dice […] Ero stato molto fortunato, o almeno così mi ritenevo, a incrociare nella prima puntata gli occhi di Ida: da ì è iniziato un gioco di sguardi, telefonate, uscite, dove sembrava tutto perfetto. Andando avanti la favola si è dissolta […] Non ci capivamo quando parlavamo. Una coppia è fatta di moralità e fisicità e non ci siamo trovati neppure si questo aspetto. Ho voluto riprovarci lo stesso perché pensavo che certe dinamiche potessero essere dettate da uno sfortunato incastro di situazioni, ma così non è stato”, ha ammesso Marcello.

Leggi anche Uomini e Donne, Joele Milan e Ilaria Melis fanno coppia

Uomini e Donne, Marcello Messina si difende!

Il cavaliere è rimasto ferito dall’epilogo di questa conoscenza e dalle offese gratuite ricevute: “Mi è stato dato dell’imbranato e del finto. Non sono state rispettate le mie volontà. Il giorno dopo il nostro avvicinamento fisico le avevo chiesto di parlare, perché non stavo bene, ero a disagio: non avevo vissuto come avrei voluto quel nostro momento. Avevo bisogno di un confronto, ma non per accordarmi con lei su qualcosa, ma perché credo che prima di discutere pubblicamente sia più opportuno parlarne con i diretti interessati. La sua scelta ha delineato i nostri modi diversi di vedere il rapporto di coppia e ha creato una frattura […] Mi sono raffreddato sempre di più perché ho iniziato a non capire come potesse sentirsi coinvolta da me, pur manifestano queste perplessità”.

In studio, Ida ha ipotizzato che Marcello avesse ancora in mente la sua ex, ma il cavaliere ha voluto precisare che i suoi blocchi sono di tutt’altra natura. “Voglio parlare chiaro una volta per tutte. Non ho nessun blocco o vincolo legato alla presenza fuori di qualcuno che mi aspetta o a cui penso. Sicuramente ho dei geni, ma sono parte del mio modo di essere per via di quello che ho vissuto e che mi ha condizionato nella vita, nella crescita e nei rapporti […] Non ho dei blocchi legati a una storia passata, ho dei blocchi perché non riesco a vivere una storia d’amore così come la vorrei. Non ho mai avuto la possibilità di vivere rapporti con una certa serietà, neppure con questa presunta ex di cui tanto di parla […] È passato un anno e questa persona non mi manca, anzi sono fermamente convito che non fosse adatta a me. Quello che mi manca, però, è provare quel sentimento forte e non ho più intenzione di autosabotarmi”, questa la confessione di Messina.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.