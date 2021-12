Uomini e Donne, Marcello Messina parla della nuova fidanzata: ''Stiamo progettando di…''

Gossip TV

Marcello Messina ha lasciato Uomini e Donne per Viviana e la sua scommessa sembra essere vincente.

Protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Marcello Messina è rimasto nel cuore dei telespettatori nonostante abbia deciso di lasciare dopo pochi mesi la trasmissione di Maria De Filippi. Coinvolto dalla nuova storia d’amore con Viviana, il cavaliere racconta come passerà il Natale insieme alla fidanzata.

Uomini e Donne, Marcello Messina e la svolta con Viviana

Marcello Messina ha provato a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne, intraprendendo la conoscenza con Ida Platano, finita poi in dramma e recriminazioni reciproche. Dopo altre brevi frequentazioni, Marcello ha annunciato di essere rimasto folgorato da una donna conosciuta a lavoro e ha voluto lasciare il programma, fedele ai propri sentimenti e rispettoso del lavoro della redazione di Maria De Filippi. Grande protagonista amato dal pubblico di Canale5, Marcello sta vivendo questa storia d’amore con rinnovata felicità, certo che questa volta potrebbe essere quella giusta per formare una famiglia unita, ciò che gli è sempre mancato sin dall’infanzia.

Intervistato dal magazine ufficiale del dating show, Marcello ha parlato di Viviana e di come trascorrerà il Natale. “Nel mio appartamento non ho mai addobbato nulla, ma quest’anno Viviana me l’ha chiesto, perciò credo troveremo un compromesso. Lei vive queste festività e, in qualche modo, averla vicina mi sta aiutando a riequilibrare certe sensazioni. Quando tieni a qualcuno hai voglia di renderlo felice e di condividere le emozioni […] Passeremo il Natale dividi perché, essendo lei pugliese, tornerà in Salento dalla famiglia. A Capodanno, però, stiamo progettando di festeggiare insieme”, ha raccontato Messina.

I fan di Uomini e Donne sono felici per la svolta presa dal cavaliere e sperano di vederlo tornar in studio per annunciare liete notizie. Nel frattempo, Gemma Galgani ha sorpreso tutti, lanciando un augurio a Isabella Ricci, che ha trovato l’amore con Fabio Mantovani.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.