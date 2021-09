Uomini e Donne, Marcello Messina: ''Ida Platano rispecchia il mio ideale di donna''

Gossip TV

Marcello Messina, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, parla della conoscenza con Ida Platano.

Nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne c’è un nuovo volto, che sta raccogliendo molti consensi. Si tratta di Marcello Messina, agente immobiliare di Torino, che ha fatto colpo su Ida Platano. La dama sembra pronta a gettarsi, per sempre, il passato alle spalle ma Marcello proverà lo stesso interesse per la bella Ida? Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Marcello Messina parla di Ida Platano

A Uomini e Donne è approdato l’affascinante Marcello Messina, cavaliere discreto ed educato, che si è guadagnato l’ammirazione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Nello studio, Marcello ha espresso il suo interesse per Ida Platano, che sembra ricambiare con il medesimo trasporto. La dama, infatti, ha deciso di dedicare il suo tempo alla conoscenza del nuovo cavaliere, chiudendo con Graziano prima di approfondire la relazione. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale5, Marcello ha rivelato:

“In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più remissiva e poco grintosa. Ida, invece, è una vera e propria leonessa […] Esteticamente rappresenta certamente il mio ideale. Una donna mediterranea, dai capelli scuri e gli occhi profondi: tutto quello che mi piace. C’è stato un gioco di sguardi che ha attirato la mia attenzione. Conoscendola meglio mi ha colpito il suo sorriso, la sua semplicità ma anche la sua indipendenza”.

Uomini e Donne, il sogno del cavaliere Marcello Messina

Il Messina, dunque, ha seguito la storia d’amore decisamente travagliata tra Ida e Riccardo, e ha ammesso: “Sono rimasto più volte perplesso di fronte alle continue liti che avvenivano in studio per motivi che, dall’esterno, sembrava superabili. Solitamente, però, non do mai giudizi su ciò che non vivo in prima persona. Non mi piace mettere bocca sulle storie altrui ed è per questo che in puntata difficilmente intervento sulle vicende degli ospiti […] Ho le idee piuttosto chiare. Di fronte ad una donna che bacia un altro uomo mentre esce con me mi farei da parte, non perché mi senta sconfitto ma perché nella vita di tutti i giorni è ciò che farei. E nel programma voglio riportare la mia normalità”.

Infine, dopo essere uscito da una storia complicata, Marcello si augura di trovare stabilità e provare il vero amore, dal momento che desidera da sempre diventare padre. “Ho sempre desiderato diventare padre, molto più che marito. Non ho mai conosciuto il mio fino ai trent’anni. Volevo costruirmi una vita diversa da quello che ho vissuto”, ha concluso il cavaliere.

