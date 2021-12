Uomini e Donne, Marcello Messina: "Ho visto Armando piangere. Diego? Ha fatto una brutta figura"

Gossip TV

L'ex cavaliere Marcello racconta la sua nuova vita dopo Uomini e Donne.

Marcello Messina ha deciso di lasciare Uomini e Donne per amore. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del parterre over ha parlato della sua nuova fidanzata Viviana e non ha perso l'occasione per lanciare una frecciata ad Armando Incarnato e Diego Tavani.

Marcello Messina: i retroscena della storia con Viviana

Marcello ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d'amore con Viviana: "Quando l’ho vista l’ho notata subito. Avevo davvero bisogno di trovare qualcuno che riuscisse a tenere stabili le sue posizioni [...] Ha un sorriso incredibile e due occhi neri così profondi che sembra ti leggano dentro. È una donna che in un abbraccio riesce a trasferirmi tante emozioni".

"Averla vicino in qualche modo valorizza anche la mia persona, e tra di noi c’è molta chimica" ha aggiunto l'ex cavaliere del parterre over "Vivo la nostra intimità con un trasporto che non avevo da tantissimo tempo. Sento di star ricostruendo me stesso con lei [...] Avrei potuto fare la sua conoscenza anche all’interno del programma, se si fosse presentata: l’avrei sicuramente tenuta, ma il destino ha voluto che ci incontrassimo in un cantiere".

A proposito della sua partecipazione a Uomini e Donne e alle critiche ricevute, Messica ha dichiarato: "È stata un’esperienza piena, sia nel bene che nel male. Non rimpiango, invece, gli scontri con Armando o chi cercava di infangarmi. Sono stato messo in discussione sotto ogni profilo. Le persone che mi attaccavano si sono 'marcellizzate': ho visto Armando piangere e dichiarare che cerca sentimenti veri; lo stesso Diego che parlava di onestà ha fatto una brutta figura".

