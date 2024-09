Uomini e Donne, Manuel Marra parla di Francesca Sorrentino: "Non escludo che potrei andare a corteggiarla"

Gossip TV

L'ex fidanzato di Francesca Sorrentino, oggi sul trono di Uomini e Donne, ha confessato una possibilità che farebbe diventare sicuramente una farsa il percorso della giovane nel dating show di Maria De Filippi.

Manuel Marra: Francesca? Nel momento in cui crederò che nel petto e nella mente non posso stare senza di lei non mi farò problemi"

Francesca e Manuel, dopo due anni di relazione, avevano deciso di partecipare all'undicesima edizione di Temptation Island per capire se il loro rapporto avesse un futuro. Al termine del loro" viaggio" , i due avevano così lasciato separatamente il programma. La Sorrentino si era già lasciata in passato con Manuel e ha poi scoperto diversi tradimenti che l'hanno portata a chiudere la relazione. Nonostante i mesi di frecciatine reciproche sui social, avevano cercato di riconciliarsi e riprendere a frequentarsi, ma anche questa volta le loro differenze caratteriali li hanno portati a una nuova rottura.

Successivamente, la redazione di Uomini e Donne che già aveva proposto a Francesca di diventare tronista subito dopo la fine di Temptation Island, ha finalmente annunciato la Sorrentino come nuova tronista.

Manuel ha commentato la scelta della sua ex durante un'intervista al programma radiofonico "Non Succederà Più" condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, affermando che non esclude la possibilità di partecipare come corteggiatore. Un'ipotesi francamente che speriamo non si verifichi per ovvie ragioni di credibilità sull'autenticità della buona fede di Francesca, che oggi siede sul trono con la speranza di riaprire il suo cuore.

"Se vai in un programma del genere è per trovare l’amore. Sicuramente non salto di felicità. Non so perché ha scelto di salire sul trono, non la sento da tanto. Potrebbe essere tutto, non credo che l’abbia fatto per farmi un dispetto. Vedere con i miei occhi che la mia ex si potrebbe rifare una vita e provare un altro amore…E’ andata perché forse vuole voltare pagina. Io il programma l’ho visto ma non ci sono mai stato lì…Sicuramente è un programma dove trovi l’amore. Se vorrei riprendermi Francesca? E’ una domanda a cui non posso rispondere. Nella vita ho imparato che mai dire mai. Altre volte che ci siamo lasciati io ho sempre detto “basta” quindi può darsi che in futuro può succedere di tutto. Non escludo che potrei andare a corteggiarla…Nel momento in cui crederò che nel petto e nella mente non posso stare senza di lei non mi farò problemi"

Marra ha poi ripercorso la sua storia d'amore con Francesca:

"Nei due anni prima di partecipare a Temptation Island ci siamo lasciati e tornati insieme quattro o cinque volte, c’era un tira e molla continuo. Quindi avevamo deciso di partecipare al programma per vedere se si potevano aggiustare le cose nel bene o nel male. Ci lasciavamo perché c’erano a volte problemi miei, a volte problemi suoi. Non riuscivamo ad andare d’accordo…Stavamo tre o quattro mesi bene, poi l’ultimo mese era come un cane che si mordeva la coda. Nel senso che lei mi stava troppo addosso, io non ce la facevo più e scoppiavo. Di solito ero io che scoppiavo e che dicevo “basta”. Mi stava addosso con la sua gelosia quindi alzavo la mano e dicevo “basta”. Era molto gelosa. Io le ho dato modo di essere gelosa, assolutamente si. Non sono stato un santo, ho sbagliato sicuramente con lei però nella coppia ricordiamoci sempre che si sbaglia sempre in due. L’ho tradita prima del programma, è stata l’unica volta.."

"Dal programma siamo usciti separati ma a novembre/dicembre c’è stato un bel ritorno di fiamma tra di noi. Con tanta volontà, sia da parte mia che da parte sua. Ci siamo rifidanzati. Siamo stati i primi mesi bene, ho dato tutto me stesso negli ultimi mesi della relazione, ci ho provato e riprovato. Però a causa di problemi caratteriali, e anche forse per problemi passati che non abbiamo superato, purtroppo abbiamo preso la decisione di lasciarsi di nuovo. La decisione l’abbiamo presa entrambi, forse io sono stato un po’ più razionale ma abbiamo ragionato entrambi. Anche perché l’ultimo mese stavamo male…"

