Uomini e Donne, "Maliziosa, pensi solo al se**o": Gemma Galgani una furia con Tina Cipollari

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, su Canale5, Gemma Galgani annuncia di essere uscita con Maurizio e si scaglia contro Tina Cipollari

Gemma Galgani continua la conoscenza con il cavaliere Biagio e spiazza il pubblico di Uomini e Donne, rivelando di aver contattato anche Maurizio. Il nuovo protagonista del Trono Over è molto giovane ed è interessato anche ad un’altra dama, ma la torinese non demorde nonostante le critiche di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani conosce un Cavaliere più giovane

Continua la conoscenza tra Gemma Galgani e Biagio. Dopo aver rifilato un due di picche al cavaliere di Uomini e Donne, accusandolo di aver adottato lo stesso atteggiamento con tutte le sue corteggiatrici, la torinese ha concesso al partenopeo una nuova occasione. Baci, abbracci e appuntamenti romantici fanno da cornice a Gemma e Biagio, che nonostante le critiche continua a frequentare anche Sabina. La Puntata si apre con il consueto sfogo della Galgani, che racconta poi di essere uscita con Biagio concedendo al cavaliere solamente un timido bacio a stampo. La reticenza della dama ha una spiegazione ben precisa: Gemma si sta invaghendo anche di Maurizio, un nuovo cavaliere del Trono Over che ha cinquant’anni. La differenza d’età c’è ma non sembra pesare, dal momento che la dama più chiacchierata del dating show di Canale5 ha assicurato di aver parlato a lungo con Maurizio, instaurando subito un gran bel feeling.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne

La coppia si è data appuntamento, il cavaliere non si è esposto in studio ma ha ammesso di sentirsi attratto dalla Galgani. Dal canto suo, Gemma è radiosa mentre parla di Maurizio e questo cambio repentino di atteggiamento sembra lasciare basiti i due opinionisti. Tina Cipollari ha interrogato Maurizio sullo scopo della sua conoscenza con Gemma, mentre quest’ultima ha accusato la romana di essere una persona profondamente maliziosa. Nel frattempo, Gianni Sperti ha confessato di trovare assurdo il cambiamento repentino della Galgani che, fino alla scorsa settimana, si struggeva per Biagio. Ora, infatti, sembra che la torinese pensa per Maurizio e che Biagio sia già un ricordo lontano. Il nuovo cavaliere, tuttavia, frena l’entrassimo di Gemma e ricorda alla dama di aver intrapreso anche la conoscenza di Valentina, dunque spera di avere il tempo per poter prendere una decisione. Inutile dire che la Cipollari si è scagliata contro Gemma, accusandola di cambiare idea continuamente e di non dare valore alle sue parole e ai suoi gesti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.