Uomini e Donne, "Maleducata, scorretta, pensi a Giorgio": Tina Cipollari una furia con Gemma Galgani

Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha criticato Tina Cipollari per averla offesa e per aver incontrato Giorgio Manetti. Poi piange per Biagio.

Gemma Galgani è disperata dopo aver scoperto che Biagio Di Maro ha intrapreso la conoscenza di altre dame e compie gli stessi gesti per tutti. La dama più discussa del Trono Over di Uomini e Donne scoppia in lacrime e critica Tina Cipollari, per averla accusata di tenere ancora a Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è una furia con Gemma Galgani

Nuovo scontro in Puntata tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese di Uomini e Donne si è sfogata dopo aver scoperto che Biagio Di Maro ha compiuto gesti forti per Maria e Sabina. La Galgani non si fida del cavaliere e il suo umore, già piuttosto nero, è stato aggravato dalla notizia che Tina ha incontrato Giorgio Manetti a Firenze. La dama si è infuriata e vuole chiarire ulteriormente questa situazione. Gemma, infatti, accusa il suo ex fidanzato di parlare di lei per farsi pubblicità, mentre i due opinionisti insinuano che la torinese sia ancora molto arrabbiata per la fine di questa storia d’amore. Secondo Gianni Sperti, infatti, se Gemma non avesse interesse per Giorgio eviterebbe di continuare a parlarne in studio. La Galgani si è difesa, asserendo di essere semplicemente stufa delle insinuazioni dell’ex cavaliere e la Cipollari è diventata una furia e ha attaccato la dama senza mezze misure, accusandola di aver mentito anche sul proprio ruolo nel Teatro e di non riuscire a dimenticare il Manetti.

Gemma Galgani scarica Biagio a Uomini e Donne

Per interrompere l’aspra discussione, Maria De Filippi ha fatto accomodare le dame che stanno corteggiando Biagio. La Galgani è sul piede di guerra e non sembra voler essere accondiscendente con le sue rivali. Biagio ha raccontato che, nonostante lo sfogo sprezzante della dama, lui l’ha cercata per messaggio ma lei non ha voluto mai rispondere. “Non avevo niente da dire perché sei una persona falsa. Quando sei andato via da me quel giorno, dopo pranzo, hai avuto un momento particolarmente intenso e profondo e mi hai detto che ti è sembrato di vedere in me mia moglie… Ma ti rendi conto? Tu dici frasi così importanti e non dovevi fare paragoni del genere”, ha dichiarato Gemma. Tina ha sottolineato che la dama esagera, dal momento che Biagio non ha mai dato l’esclusiva sul rapporto. Sabina e Maria, nel frattempo, hanno difeso il cavaliere invitandolo tuttavia a prendere una decisione il prima possibile. Gemma, invece, rinuncia a Biagio e non vuole più saper nulla del partenopeo.

