Uomini e Donne, Luisa Monti annuncia di aver rimandato le nozze con Salvio: "Ho scoperto di avere un tumore"

La confessione dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Luisa Monti, ha annunciato al magazine dedicato al programma di aver un tumore. Luisa e Salvio Calabretta, l'ex cavaliere conosciuto nel dating show, avevano annunciato, proprio nello studio di Uomini e Donne di voler convolare a nozze, ora rimandate a causa della malattia.

Luisa ha raccontato al magazine dedicato al programma di aver avuto un tumore in passato e quindi di sottoporsi regolarmente a dei controlli. Purtroppo per l'ex dama ligure, in seguito ad una mammografia, ha scoperto di aver un tumore al seno, fortunatamente ancora al primo stadio e che presto verrà operata per eseguire l’operazione chirurgica. Alle pagine del magazine, ha parlato di quanto importante sia la vicinanza non solo del compagno Salvio e del fratello, ma anche delle amiche conosciute proprio all’interno del programma di Maria De Filippi, in particolare, l'ex dame del trono over Sabrina Travaglini, Denise Pantano e Barbara De Santi che le sono particolarmente vicine.

Le nozze con Salvio sono, naturalmente, rimandate ma Luisa conserva positività e grinta per sconfiggere la malattia e coronare il sogno d'amore con l'ex cavaliere.