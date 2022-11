Gossip TV

Uomini e Donne, Luisa Monti ad un passo dal matrimonio racconta il suo dramma: "Non riuscivo a muovermi e parlare"

L'ex dama del trono over, Luisa Monti, ricoverata in ospedale per un improvviso malore. Il racconto della 51enne genovese che il 7 dicembre prossimo convolerà a nozze con l'ex cavaliere Salvio Calabretta.