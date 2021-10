Uomini e Donne: Luigi Mastroianni pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Parla l'ex tronista

Gossip TV

L'ex tronista Luigi rivela: "Vorrei mettermi in gioco. Sono un provocatore".

Luigi Mastroianni è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati di Uomini e Donne. Ospite a RTL 102. 5 News, nel programma radiofonico Trends & Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, l'ex tronista si è candidato per partecipare al Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini.

Luigi Mastroianni: da Uomini e Donne al Gf Vip?

Dopo aver parlato della sua storia d'amore con Anna, Luigi ha rivelato di essere pronto a rimettersi in gioco. A proposito di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso: "Non nascondo che vorrei rimettermi in gioco [...] Non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale".

Come riporta Lanostratv, l'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha poi continuato svelando un retroscena circa la sua partecipazione ai reality show: "Quest’anno c’era la possibilità…poi per vari motivi mi sono tirato indietro [...] Vorrei più che altro mettermi in gioco. Il pubblico mi conosce poco, sono tanto altro. Mi piacerebbe far capire che c’è altro in me".

"Io non sono uno dei quei personaggi molto estrosi [...] Sembro molto serioso. In realtà ho un lato molto giocarellone e sono anche provocatore" ha aggiunto Mastroianni rivelando alcuni aspetti del suo carattere. Signorini prenderà in considerazione la candidatura del ragazzo? Staremo a vedere.

