Gossip TV

La corteggiatrice romana intervistata dal settimanale di Uomini e Donne Magazine.

Nel corso delle prime registrazioni di Uomini e Donne, era rimasta seduta tra le file delle corteggiatrici senza mettersi in mostra, ma la bella romana non ha avuto bisogno di parlare per essere notata da tronisti e cavalieri. Sguardo da cerbiatta, occhi azzurri e viso angelico, Lucrezia Comanducci, 33enne romana, è stata definita da Armando "Madre Natura". Il vulcanico partenopeo, ha subito posato gli occhi su di lei, infrangendo la barriera tra il trono classico e il trono over. Poco dopo, dalla poltrona rossa, anche Gianluca ha confessato di essere stato catturato dalla bellezza della ragazza. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne Magazine, Lucrezia ha racconto del suo breve percorso nel dating show e ha ammesso di nutrire ancora dei dubbi su chi desidera corteggiare.

Uomini e Donne, Lucrezia: "Sono in bilico, Armando è interessante, Gianluca un bellissimo ragazzo"

Mi trovo nel bel mezzo di una situazione imbarazzante, considerato il contesto ha esordito la corteggiatrice romana al settimanale - sto cercando di viverla in maniera serena, come se fosse accaduto nella vita di tutti i giorni, dove può capitare di incontrare due persone, conoscerle e chiedersi quale delle due sia quella che possa realmente entrare a far parte della tua vita.

Mi ha fatto piacere essere notata da Armando- ha continuato Lucrezia - soprattutto perché pur essendo in mezzo a più di venti ragazze mi ha notata fin alla prima registrazione. Di lui sapevo molto poco perché, lavorando durante il giorno, non avevo avuto modo di seguire attentamente le puntate del trono Over. Armando mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa. Lo vedo un uomo formato, interessante, ma non mi fido di lui. Vorrei capire se quello che ha per me è un interesse reale e se è una persona che potrei vedermi accanto in un ipotetico futuro. Per quanto mi riguarda, fiducia e rispetto sono due elementi essenziali che ricerco alla base di ogni rapporto.