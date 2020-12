Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci: "Sono tornata per portare via Armando. Gianluca? Non è pronto a creare una storia"

Gossip TV

La nuova dama spiega i motivi che l'hanno spinta a tornare nel parterre over di Uomini e Donne.

Lucrezia Comanducci è finita al centro delle polemiche per la sua decisione di tornare nel parterre over di Uomini e Donne. Una scelta davvero coraggiosa, dettata dalla paura di perdere definitivamente Armando Incarnato.

Lucrezia Comanducci decisa a riconquistare Armando Incarnato

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Lucrezia ci ha tenuto a spiegare la sua posizione rivelando di aver provato a contattare Armando lontano dalle telecamere: "Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Sono più tranquilla perché non ho il timore di tenere il piede in due scarpe e penso o almeno spero di potermi vivere questa esperienza nel modo giusto. [...] Dopo il mio abbandono ho provato a contattare Armando all’esterno ma non ho ricevuto alcuna risposta e quando mi sono accorta che il mio interesse non stava diminuendo, ho capito che l’unico modo per non perderlo era rientrare. Il punto è che Armando mi è piaciuto fin da subito, da quanto ha detto di avermi notata: sono rimasta colpita dalla sua intraprendenza".

La bella corteggiatrice ha confessato di aver seguito da casa il percorso di Incarnato e di essere decisa a uscire dallo studio insieme a lui: "Sceglie donne non compatibili con il suo carattere. Si lancia in nuove conoscenze, basandosi molto sull’attrazione fisica, ma finisce per instaurare relazioni con persone con cui entra in conflitto. Tra noi invece non c’è mai stato alcuno scontro. Armando mi ha mostrato il suo lato gentile e premuroso. È un uomo attento, interessato a scavare nel profondo. [...] Sono tornata in studio per portarlo fuori e ho tutto le intenzioni di riuscirci".

La Comanducci non ha perso occasione di criticare anche il tronista Gianluca De Matteis, con cui aveva iniziato una breve conoscenza: "Tutto quello che ho visto non ha fatto altro che confermare il mio pensiero. Sono stata la prima a contestarlo e mi hanno massacrata per questo, invece ora anche tante altre ragazze hanno dimostrato di pensarla proprio come me. Ritengo che Gianluca non sia pronto per stare con qualcuno e creare una storia d’amore".

