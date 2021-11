Uomini e Donne, Luca Salatino punge Samuele Carniani: ''Troppa perfezione''

Gossip TV

Luca Salatino, corteggiatore di Roberta Giusti, parla del percorso a Uomini e Donne e del rivale Samuele Carniani.

Roberta Giusti continua il suo percorso a Uomini e Donne, divisa tra il pugile Luca Salatino e la dolcezza di Samuele Carniani. Il corteggiatore romano ha raccontato le sue impressioni sulla tronista, lanciando una bella stoccata al rivale dopo la confessione d’amore che ha spiazzato tutti.

Uomini e Donne, Luca Salatino contro Samuele Carniani

Decisa seppur fragile, Roberta Giusti ha iniziato il percorso a Uomini e Donne certa di poter trovare qualcuno che superasse la corazza, creata negli anni da veri avvenimenti della sua vita. Dopo aver accolto nel parterre di Trono Over la madre Letizia, Roberta si è trovata a dividersi tra Luca Salatino e Samuele Carniani, due corteggiatori agli antipodi. Nelle ultime puntate del programma, Samuele è scoppiato in lacrime confessando di essersi innamorato di Roberta, deluso dal fatto che la romana avesse preferito correre dietro a Luca piuttosto che spendere tempo con lui. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Luca ha parlato delle parole d’amore del rivale, ammettendo:

“Parlare d’amore è forte, indipendentemente da ciò che provi. Ho vissuto delle esperienze che mi hanno insegnato ad essere più cauto, perché a volte le emozioni possono affievolirsi, spegnersi in un batter d’occhio. È facile confondere un’infatuazione per innamoramento, ho imparato ad essere già razionale, ma ciò non significa che non mi lasci andare a quello che provo, semplicemente preferisco aspettare prima di fare certe dichiarazioni […] Non mi piacciono le persone che sanno di perfezione”.

Salatino ci ha mostrato un lato duro del suo carattere, ma dietro alla corazza c’è molto di più: “Dietro già che si vece c’è tanto alto: tutto quello che la vita mi ha lasciato addosso. A volte sembro un p’ duro, ma ho costruito una corazza […] Ho dovuto difendermi dalla cattiveria e dal bellissimo: mi iscrissi a pugilato proprio per questo. La boxe mi ha tolto dalla strada, dalle brutte amicizie e mi ha insegnato tanto, educandomi a uno stile di vita sano”.

Parlando invece di Roberta, il corteggiatore romano ha ammesso: “Di Roberta mi piace la sua spontaneità, la sua semplicità, nonostante abbia un carattere complesso per certi aspetti. Alle persone appariscenti ho sempre preferito quelle acqua e sapone. Lei mi è piaciuta fin dal primo momento. È una ragazza con un vissuto, che in qualche modo vedo simile a me. È schietta e sincera. La immagino fuori, nella vita di tutti i giorni, e sono sicuro che dietro la sua corazza ci sia una dolcezza grandissima […] In studio senti parlare di viaggi al Cairo, ma io al massimo sono andato a Torvajanica (ride ndr.). Se potessi la porterei su un’isola deserta. Credo che Roberta abbia capito chi sono e come sono fatto: le sto dando tanto di me stesso, ci sto mettendo tutto quello che sono”. Chi tra Luca e Samuele sarà la scelta della Giusti?

