Uomini e Donne, Luca Salatino fa una confessione su Roberta Giusti

Luca Salatino, corteggiatore della tronista Roberta Giusti, parla del programma e del bacio tanto atteso.

Il percorso di Roberta Giusti nello studio di Uomini e Donne si fa sempre più difficile. La bella tronista è divisa tra la passione per Luca Salatino e l’intesa con Samuele Carniani. Il corteggiatore romano ha parlato delle sensazioni che prova con Roberta, descrivendo anche cosa ha sentito scambiando con lei il tanto atteso bacio.

Uomini e Donne, Luca Salatino parla di Roberta Giusti

Non è semplice per le troniste di questa edizione arrivare alla scelta con le idee chiare. Entrambe hanno trovato, infatti, due corteggiatori rispettosi e attraenti, logicamente l’uno l’opposto dell’altro. Roberta Giusti sta conoscendo Luca Salatino, pugile e chef romano, e Samuele Carniani, occhi magnetici e accento toscano. I due corteggiatori sembrano tenere molto alla tronista, tanto da lasciarsi andare a momenti di gelosia, di furia ma anche di sentimentalismi. Mentre Luca, nonostante il passato difficile e doloroso, ha dimostrato di avere le spalle larghe e di volersi prendere cura di Roberta, il bel Samuele ha enfatizzato come in una coppia ci si debba prendere cura l’uno dell’altro, mostrando un lato vulnerabile e sensibile che ha riempito il cuore della Giusti.

Mentre attende di scoprire se sarà lui la scelta di Roberta, dopo aver lanciato una stoccata al rivale Samuele, Luca ha commentato il bacio con la tronista. “A certe emozioni non so dare una spiegazione”, ha ammesso il romano come riportato da Ilvicolodellenews. “Psicologicamente il programma mi sta trasmettendo emozioni che mai avrei immaginato. Dall’interno si vivono emozioni molto più intense da ciò che sembra apparire dalla tv e comunque vada sarà un esperienza che porterò sempre nel mio cuore, perché la vita è fatta di emozioni […] Nella vita e specialmente in questo contesto saremo sempre sottoposti a critiche, l’importante è piacere a se stessi”, ha dichiarato poi Salatino.

Parlando invece della forte reazione avuta dopo aver visto il bacio tra Roberta e Samuele, il romano ha spiegato: “Non si tratta di gelosia, si tratta di sentimenti veri che in un modo o nell’altro ti fanno stare bene o male. Chi va per giovare avrà sicuramente meno pensieri di me”. Sarà Luca la scelta di Roberta?

