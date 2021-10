Uomini e Donne, Luca commuove tutti: ''Quando sono nato, mia madre è entrata in coma''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, spronato dall'attacco di Samuele, Luca rivela un episodio molto doloroso della sua vita.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo aver affrontato una discussione animata con Rosy, Biagio Di Maro parla della nuova frequentazione con Daniela. Per quanto riguarda il Trono Classico, Matteo è uscito in esterna con Noemi e le ha regalato un oggetto molto personale come segno del suo interesse. Roberta, invece, ha portato in esterna Samuele. In studio, Luca difende la sua verve romanesca e racconta un episodio molto doloroso della sua vita.

Uomini e Donne, Luca fa commuovere lo studio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Biagio Di Maro e la nuova dama Daniela. Prima di poter parlare di questa nuova conoscenza, il cavaliere partenopeo affronta uno scontro infuocato con Rosy, stizzita dalle affermazioni di Biagio a proposito della fine della loro frequentazione. Nonostante tutte le perplessità, Daniela assicura di voler conoscere meglio Biagio, assumendosi i rischi che non ci sarà un lieto fine. Si passa al Trono Classico con le esterne dei tronisti Roberta Giusti e Matteo Fioravanti, usciti rispettivamente con Samuele Carniani e Noemi Baratto.

Il romano si è confrontato con Noemi, che ha ammesso di essere spaventata per il feeling che si è creato con la rivale Veronica. La partenopea, infatti, teme che Matteo provi per lei semplice attrazione fisica, che non sarebbe sufficiente a costruire qualcosa insieme. Il tronista tranquillizza Noemi, facendole notare di averla scelta da tante e di aver continuato questa conoscenza perché c’è molto di più che semplice attrazione. Matteo, inoltre, le dona una collana, cimelio molto importante per lui, come simbolo del suo profondo interesse. Roberta prende la parola prima di vedere l’esterna con Samuele, ammettendo: “È stata una settimana emotivamente altalenante, ho pensato a tante cose. Soprattutto a quel lato di me che è uscito con Samuele e con il quale non ho confidenza. Sto accettando il fatto che stia uscendo quel lato e voglio dare loro la possibilità di conoscerlo, e a me di riviverlo dopo tanto tempo”.

In esterna, Samuele muove alcune critiche al rivale Luca e lo accusa di essere troppo arrogante nei confronti delle donne, diametralmente diverso dal suo approccio con la Giusti. Maria De Filippi difende Luca, mettendo in evidenza che i suoi modi appartengono ad un’inflessione tipicamente romanesca, e anche Roberta confessa di non essersi mai sentita aggredita da lui. Spronato dalla situazione, Luca racconta un episodio molto delicato della sua vita e commuove tutti. Gemma Galgani continua a frequentare Costabile, mentre Tina Cipollari si concentra sulla Mummia in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.