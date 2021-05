Uomini e Donne, Luca Cenerelli in lacrime tra le braccia di Elisabetta poi torna sui suoi passi (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, continua a far discutere il rapporto tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

Continua a far discutere il rapporto nato a Uomini e Donne tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Nonostante le ultime dichiarazioni del cavaliere, dopo l’ultima Puntata c’è stato un confronto strappalacrime tra i due protagonisti del Trono Over, durante il quale Luca si è molto commosso. In studio, il nuovo arrivato Gabriele vuole capire se ci sono speranze con Elisabetta, mentre gli opinionisti criticano apertamente il tentativo del Cenerelli di tenere legata a sé la dama e non permetterle di andare avanti con la sua vita.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli torna in lacrime da Elisabetta Simone

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Elisabetta Simone sente di non poter continuare più la sua relazione con Luca Cenerelli, che non vuole impegnarsi in una storia d’amore e ha ribadito più volte che con lei non è scattato nulla. In studio, Maria De Filippi ha mostrato un video che ritrae i due protagonisti del Trono Over dopo la fine delle registrazioni. Luca ha raggiunto Elisabetta, scoppiata in lacrime a causa della scelta difficile che ha dovuto compiere, e si è mostrato visibilmente commosso.

Il Cenerelli ammette di non riuscirsi a separare dalla dama, pur consapevole di non essere innamorata di lei. Immancabili le critiche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno accusato Luca di usare Elisabetta per assicurarsi di rimanere al centro dello studio, prendendosi gioco dei sentimenti della dama. Nel frattempo, il nuovo arrivato Gabriele cerca di capire se Elisabetta ha un reale interesse per lui. La dama accetta i consigli delle colleghe del parterre femminile, ma ribadisce di non volersi separare del tutto da Luca pur consapevole della realtà della situazione.

Su domanda diretta di Gabriele, la Simone decide di non tenere il nuovo cavaliere perché con lui non è scattato nulla neppure a livello fisico. Gabriele è molto deluso dalle parole della dama, dal momento che era convinto che lei fosse rimasta colpita dal loro incontro. Tina cerca di convincere Elisabetta a concedere un’occasione al cavaliere, ma lei è certa di non esserne attratta e ammette di provare un certo interesse per Marco. Lui, sorpreso dalla confessione di Elisabetta, accetta di ballare con lei e sembra ricambiare il suo interesse.

