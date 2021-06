Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone pizzicati insieme dopo la fine del programma

Gossip TV

Nonostante le ultime diatribe nello studio di Uomini e Donne, sembra che Elisabetta Simone voglia concedere un’altra occasione a Luca Cenerelli.

Cosa succede tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno concluso la conoscenza tra un mare di polemiche. La dama, provata dal fatto che Luca non ricambiasse i suoi sentimenti, si è allontanata versando un mare di lacrime ma ora che il dating show di Canale5 è andato in vacanza la situazione sembra mutata. Elisabetta e Luca, infatti, sono stati pizzicati insieme per le strade di Milano, in atteggiamenti decisamente complici.

Uomini e Donne, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli ci riprovano?

Nello studio di Uomini e Donne si consumano amori e si affrontano cocenti delusioni. Tra i protagonisti del Trono Over che più hanno appassionato il pubblico di Canale5 ci sono Luca Cenerelli e Elisabetta Simone. La bella dama è rimasta immediatamente colpita da Luca e ha deciso di tenere duro, anche quando lui le ha chiaramente fatto intendere di non volerle dare un’esclusività. Tra alti e bassi, Luca ed Elisabetta sono tornati più volte al centro dello studio ma il cavaliere è apparso irremovibile: per quanto la dama lo avesse colpito nel profondo, lui non sarebbe mai stato in grado di ricambiare il suo amore.

In lacrime, la Simone ha annunciato di voler chiudere per sempre questa frequentazione, sebbene ancora frastornata dalle attenzione che Luca continuava a riservarle. Gelosia oppure possessività? Questo è stato l’argomento più dibattuto dagli opinionisti del dating show di Maria De Filippi che, coscienti dei sentimenti della dama, hanno incoraggiato Elisabetta ad allontanarsi immediatamente dal Cenerelli. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Elisabetta ha dichiarato di aver baciato Marco, un cavaliere decisamente piacente che sembra averla colpita molto a livello fisico. Ora, tuttavia, le cose sembrano essere cambiate nuovamente, dal momento che Elisabetta e Luca sono stati pizzicati insieme a Milano, in atteggiamenti decisamente intimi.

A lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza, che fa sapere su Instagram: “Continua la frequentazione tra Luca ed Elisabetta. I due sono stati avvistati insieme a Milano mentre passeggiavano abbracciati”. Cosa è successo lontano dalle telecamere? Elisabetta ha concesso una seconda occasione a Luca? Di certo se le cose dovessero diventare serie la coppia aggiornerà i fan che hanno seguito con estremo interesse il loro percorso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.