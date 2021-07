Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone hanno ingannato la redazione? Il sospetto

Gossip TV

Polemiche per il ritorno di fiamma tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, accusati di aver preso in giro la redazione di Uomini e Donne.

Il ritorno di fiamma tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone ha gettato ombre sulla sincerità della coppia del Trono Over. Secondo alcuni fan di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere e la dama avrebbero deliberatamente ingannato la redazione, fingendosi nuovamente innamorati per poi tornare a settembre nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, dubbi su Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone

La storia d’amore tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone non è iniziata nel migliore dei modi, ma sembra aver trovato un lieto fine. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, la protagonista del Trono Over ha iniziato a frequentare l’affascinante e carismatico cavaliere, trovando in lui tutte le qualità che avrebbe voluto per l’uomo della sua vita. Luca, al contrario, ha sempre messo un freno ai sentimenti di Elisabetta, ricordandole di non essere pronto ad impegnarsi seriamente con lei. Neppure quando entrambi hanno deciso di concedersi l’esclusiva il Cenerelli ha cambiato idea e per la Simone è così giunto inevitabilmente il momento di prendere una decisione definitiva.

Nonostante il sentimento per Luca, Elisabetta ha deciso di chiudere il rapporto e concentrarsi su nuove conoscenze, sebbene nessuna le abbia fatto battere il cuore come quella vissuta con l’avventuroso cavaliere. Conclusa la stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, Luca ed Elisabetta si sono concessi una seconda occasione, quando il cavaliere ha capito di avvertire la nostalgia della dama e di esserne invaghito. I due formano una coppia esplosiva che, tuttavia, non convince i fan del programma.

Secondo alcuni utenti, infatti, Luca ed Elisabetta starebbero fingendo per ingannare la redazione, assicurandosi interviste e popolarità, prima di lasciarsi a settembre e poter tornare a Uomini e Donne. Un’accusa molto pesante, alla quale la Simone ha risposto con forza, spiegando di essere sinceramente innamorata di Luca. Del resto, va sottolineato, che non vi sono prove a carico delle accuse mosse dal pubblico. Voi a chi credete?

