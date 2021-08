Uomini e Donne, Luca Cenerelli e Elisabetta Simone aria di crisi: "Realizzi e dici basta"

Gossip TV

Amore al capolinea per l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne?

Meno di un mese fa i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, avevano ufficializzato la loro relazione dichiarando di essere ormai una coppia a tutti gli effetti. I due si sono mostrati più volte sui social raggianti e insperabile e pareva che la storia d'amore procedesse a gonfie vele. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, la 35enne originaria di Samarate, ha pubblicato ieri una Ig Stories che sembrerebbe uno amaro sfogo che pare sancire la parola fine della relazione con l'ex cavaliere. Da qualche settimana i due non apparivano più insieme sui social ma è stato il messaggio di ieri ad alimentare dubbi sul proseguimento della loro storia.

"Una persona quando ama...ama senza se e senza ma- ha scritto Elisabetta - Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all'interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio. Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l'anima e tutto il cuore...sono abituate a lottare perché la vita non è sempre stata generosa e lottano, per quell'amore forte, vanno contro tutti e tutto, perché ci credono...non sono illuse...forse sono state illuse a crederci.. e allora realizzi...e dici basta.

Qualche utente ha insinuato che la rottura non sia causale ma in perfetto tempismo con il ritorno in onda del dating show di Maria De Filippi, dal 13 settembre prossimo. E' possibile tuttavia che l'ex cavaliere e l'ex dama potrebbe far ritorno in studio semplicemente per spiegare i motivi della rottura, sempre se questa sia confermata ufficialmente. Proprio in merito a queste insinuazioni, l'ex dama si era scagliata duramente contro i detrattori della coppia: “È vomitevole. Quanta acidità e tristezza. Ma perché poi?”.

