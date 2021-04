Uomini e Donne, Luca Cenerelli attaccato da Gianni Sperti: "Chiedi scusa per ripulire la tua immagine"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Luca Cenerelli chiede scusa ad Angela ma non convince nessuno.

Luca Cenerelli è pronto a chiedere scusa ad Angela per i commenti che lasciato sul web e che l’hanno profondamente ferita. Il cavaliere del Trono Over ammette di aver riflettuto a mentre fredda su quanto accaduto in Puntata, rileggendo anche le sue dure parole, ma Angela sembra piuttosto scettica davanti a queste scuse. Anche Gianni Sperti non crede alle parole di Luca e non perde l’occasione per attaccarlo duramente.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli di nuovo al centro delle polemiche

Luca Cenerelli è finito al centro delle polemiche per un duro attacco social rivolto ad Angela. La dama del Trono Over è rimasta molto delusa dal gesto del cavaliere e nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, il Cenerelli è stato chiamato a rispondere di quanto dichiarato. Il cavaliere ha ammesso di non trovare gravi le sue affermazioni, giustificando il suo gesto davanti ad una Maria De Filippi che ha perso le staffe. Oggi, Luca è tornato al centro dello studio con Angela alla quale ha ammesso:

“Io volevo farti delle scuse. Ci ho pensato ieri e non ho voluto farle qui subito perché non volevo fosse una cosa forzata, volevo fare qualcosa che mi venisse da dentro. Sono andato via e ci ho pensato: non mi sono comportato bene, ti voglio chiedere scusa. La cosa che avrei voluto fare è chiamarti e chiederti scusa, ma non l’ho fatto perché ti ho offesa pubblicamente e credo che la cosa migliore sia chiederti scusa pubblicamente. Mi dispiace tanto”.

Le scuse del cavaliere, tuttavia, non convincono Gianni che fa notare: “Volevo chiedere a Luca cosa è cambiato rispetto a ieri, visto che durante la Puntata addirittura sottolineavi che per te non c’era niente di male […] Hai scritto delle frasi denigratori nei confronti di Angela e come mai devi andare a casa, pensare, tornare nella Puntata dopo e chiedere scusa? Purtroppo anche questa la vedo come una mossa per ripulirti”. L’ipotesi dell’opinionista è condivisa anche da Angela, che perdona Luca ma non le sue intenzioni in quanto certa che lui abbia scritto quelle cattiverie a mente lucida.

