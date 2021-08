Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi rivela: "Io e Giulia Cavaglià non abbiamo più avuto alcun tipo di rapporto"

Gossip TV

L'ex tronista Lorenzo rivela se ha più rivisto Giulia dopo la mancata scelta a Uomini e Donne.

Lorenzo Riccardi è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne più amati di sempre. A distanza di alcuni anni dalla sua scelta, l’ex tronista ha rilasciato un'intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi in cui è tornato a parlare della sua ex corteggiatrice Giulia Cavaglià.

La confessione di Lorenzo Riccardi su Giulia Cavaglià

Lorenzo ha concluso il suo percorso sul trono insieme a Claudia Dionigi. A distanza di alcuni anni dalla scelta, i due sono più felici e innamorati che mai, come rivelato dall'ex tronista al magazine di Uomini e Donne: "Rifarei tutto da capo anche perché, se oggi sto così bene, significa che non ho sbagliato. Durante tutto il percorso nel programma abbiamo cercato di conoscerci senza maschere. Ci siamo lasciati guidare dalle emozioni e siamo arrivati alla scelta consapevoli entrambi delle nostre emozioni. In Claudia avevo visto una persona normale, semplice e genuina, proprio come piaceva a me. Una volta fuori ci siamo trovati perfettamente compatibili".

A proposito invece della sua ex corteggiatrice Giulia, Lorenzo ha confessato: "Non abbiamo più avuto alcun tipo di rapporto. È capitato di incrociarci a Milano, ma ci siamo limitati a salutarci. Ognuno ha preso la sua strada, facciamo vite diverse e nessuno dei due ha mai sentito il bisogno di prendere insieme anche solo un caffè. Come ai tempi del programma, penso che sia una bravissima ragazza e ancora oggi le auguro il meglio".

"È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita" ha dichiarato Riccardi parlando della sua partecipazione a Uomini e Donne "...che mi ha permesso di conoscere persone speciali con cui ho tuttora un bellissimo rapporto. Sono legato alla redazione e credo che sia la migliore squadra che abbia mai incontrato. Sono una seconda famiglia".

